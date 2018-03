Szykują się białe święta wielkanocne. Według najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Polskę nadciąga arktyczne powietrze. Do świątecznego weekendu przelotnie padać będzie śnieg.

Śnieg padający w czasie świąt tylko na terenach górskich utworzy pokrywę śnieżną. W pozostałej części kraju tylko zabieli się, będzie widać, że padał śnieg, ale on nie utrzyma się długo - prognozuje Grażyna Dąbrowska, dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prognozujemy, że w całym kraju możliwy jest opad deszczu ze śniegiem i samego śniegu - dodaje.

Najbliższy tydzień zapowiada się pod znakiem dynamicznej pogody. Ochłodzenie czeka nas już najbliższej nocy. Na Suwalszczyźnie termometry pokażą minus 6 stopni.

W Wielką Sobotę na południu Polski i na Mazowszu będzie od 12 do 13 stopni. Sytuacja odwróci się w Niedzielę Wielkanocną: najcieplej będzie na północnym-wschodzie Polski (do 8 stopni Celsjusza). Na pozostałym obszarze kraju odczujemy od 3 do 5 stopni. Duże ochłodzenie czeka nas w Lany Poniedziałek: od 1 stopnia na północy do 4 na zachodzie i południu Polski.



Prognoza pogody na najbliższy tydzień:

Weekend wielkanocny:



