Nowa organizacja muzułmańskich ekstremistów próbuje zająć miejsce podupadającego Państwa Islamskiego w Syrii - alarmują francuskie media. Chodzi o odnogę Al-Kaidy o nazwie Islamska Partia Turkiestanu, do której przeszło już wielu dżihadystów z ISIS.

Według nadsekwańskich mediów do Islamskiej Partii Turkiestanu przeszło już z ISIS m.in. wielu dżihadystów, którzy przyjechali walczyć w Syrii z francuskich imigranckich gett. Francuskie służby specjalne twierdzą, że trzech z nich widać w rozpowszechnianym w internecie filmie propagandowym. Apelują oni w nim do wszystkich muzułmanów w krajach zachodnich, by przybywali do Syrii walczyć w szeregach nowej organizacji.

Islamska Partia Turkiestanu nie będzie - według jej członków - terroryzować miejscowej ludności, ale raczej jej pomagać. Ma się tym różnić od ISIS.

Według specjalistów ugrupowanie to powstało w chińskim Turkiestanie, ale najszybciej rozwija się w tej chwili właśnie w Syrii.

(mpw)