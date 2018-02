Zieloni i komuniści chcą, by Parlament Europejski skrytykował Polskę za nowelizację ustawy o IPN, która ich zdaniem "zagraża wolności słowa i wolności akademickiej". Oba te ugrupowania złożyły poprawki do rezolucji PE nt. praworządności w Polsce, która jutro ma być debatowana, a głosowana we czwartek na sesji plenarnej.

