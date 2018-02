"Właśnie dlatego nowelizujemy ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej. Obozy, w których wymordowano miliony Żydów nie były polskie" - powiedział premier Mateusz Morawiecki w czwartkowym orędziu. Jednak w tłumaczeniu na język angielski na serwisie YouTube, znalazł się rażący błąd, który od razu wychwycili internauci.

Screen z błędnego tłumaczenia orędzia premiera Mateusza Morawieckiego / YouTube

"Obozy, w których wymordowano miliony Żydów nie były polskie" - mówił w orędziu premier. Jednak tłumaczenie na język angielski, które wyświetlało się w formie napisów w serwisie YouTube, brzmiało zupełnie inaczej.

"Camps where millions of Jews were murdered were Polish", czyli "Obozy, w których wymordowano miliony Żydów były polskie" - można było przeczytać.



Pomyłkę od razu wychwycili internauci. Jak tłumaczy Kancelaria Premiera, błąd wynikał z automatycznego tłumaczenia na serwisie YouTube. Napisy od razu zostało wyłączone.

Po kilku godzinach pojawiła się też angielskojęzyczna wersja orędzia premiera.





Całe orędzie już bez błędnych napisów można zobaczyć tutaj:



