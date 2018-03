​Posłowie PO i Nowoczesnej występują z polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej; powodem jest fakt, że PiS "siłowo" i nieregulaminowo "przejął" tę grupę parlamentarną, odwołując z funkcji przewodniczącego Michała Szczerbę (PO) - poinformowali w czwartek politycy Platformy i Nowoczesnej.

We wtorek wieczorem miało miejsce zdarzenie bez precedensu: siłowe, nieregulaminowe, niezgodne z regulaminem, ale przede wszystkim w sytuacji bardzo poważnego kryzysu, jaki mamy w relacjach polsko-izraelskich, przejęcie grupy bilateralnej, które odbyło się na Sali Kolumnowej, z udziałem wicemarszałek (Sejmu) Beaty Mazurek, w obecności ponad 90 parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, których (część) nawet nie była członkami tej grupy - powiedział poseł PO Andrzej Halicki na konferencji prasowej.

Przekonywał, że takie zdarzenie, nie może zostać zaakceptowane w ramach prac parlamentarnych. Dlatego - jak poinformował - "wszyscy posłowie opozycji wypisują się z tak przejętego siłowo zespołu, z takiego stylu prowadzenia prac".



We wtorek wieczorem poseł PO Michał Szczerba został odwołany z funkcji przewodniczącego polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej; nowym przewodniczącym został poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski.



Według polityków PO, posłowie partii rządzącej dopisali się do składu grupy parlamentarnej, która liczyła dotąd 64 parlamentarzystów, a po zmianach w skład grupy wchodziło ok. 100 osób.

Poseł PO Krzysztof Brejza ujawnił na Twitterze treść sms-a, którą politycy otrzymali od wicemarszałek Sejmu Beaty Mazurek. Wicemarszałek poinformowała o posiedzeniu grupy zaplanowanym na godzinę 17:30. dokładnie o godzinie 17:30.

Polityk PO zaprezentował także listę, na której widać nazwiska posłów PiS, którzy dołączyli do składu grupy parlamentarnej.

