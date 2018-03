Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Brukseli z przewodniczącym Światowego Kongresu Żydów Ronaldem Lauderem - informuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Spotkanie było bardzo udane - powiedział naszej dziennikarce szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski.

Tematem rozmowy były kontrowersje dotyczące nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

Sam Ronald Lauder nie chciał komentować tego spotkania.

Pod koniec lutego Lauder w liście otwartym wezwał do zażegnania obecnego kryzysu polsko-żydowskiego. "Powstały kryzys musi zostać zażegnany. Chcielibyśmy, by liderzy po obydwu stronach Polskiej i Żydowskiej - usiedli przy stole, doszli do porozumienia i wrócili na drogę współpracy i rozwoju wzajemnych relacji" - napisali prezes ŚKŻ Ronald Lauder i wiceprezes Robert Singer.

Nowelizacja ustawy o IPN weszła w życie 1 marca. Zakłada ona m.in., że każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni". Nowela wywołała krytykę m.in. ze strony Izraela i USA.

Prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę 6 lutego, a następnie w trybie kontroli następczej skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent chce, by Trybunał zbadał, czy przepisy ustawy nie ograniczają w sposób nieuprawniony wolności słowa oraz przeanalizował kwestię tzw. określoności przepisów prawa.

(mpw)