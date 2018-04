Nowy selekcjoner biało-czerwonej reprezentacji ogłosił nazwiska kadrowiczów, którzy 7 maja rozpoczną przygotowania do Ligi Narodów. To nowa formułą międzynarodowych rozgrywek, która zastąpi znaną do tej pory kibicom Ligę Światową. Oczekiwania wobec naszych siatkarzy są ogromne, bo przecież nie powiodło im się podczas rozgrywanych w Polsce Mistrzostw Europy. Po turnieju nastąpiła zwolnienie trenera i poszukiwania godnego następcy, którym został Vital Heynen. To on przygotuje naszych siatkarzy do tegorocznych rozgrywek, które m.in. mają przygotować Biało-czerwonych do zaplanowanych na jesień mistrzostw świata.

