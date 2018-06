Mateusz Mika, który był we wstępnej 15-osobowej kadrze polskich siatkarzy na przyszłotygodniowy turniej finałowy Ligi Narodów, nie wystąpi w Lille - poinformował PZPS. Przyjmujący przeszedł operację związaną z zapaleniem wyrostka robaczkowego.

Mateusz Mika nie zagra w Lille / PZPS /

Zabieg odbył się w szpitalu w Bielsku-Białej i przebiegł pomyślnie. Naturalnie wyklucza to udział Mateusza w turnieju w Lille. Dalsze rokowania zależeć będą od kolejnych badań, co z kolei decydować będzie o sposobie leczenia - podkreślił cytowany na stronie PZPS lekarz kadry Jan Sokal.

Biało-czerwoni wrócili we wtorek z trzytygodniowego tournee w fazie interkontynentalnej LN - rywalizowali kolejno w Japonii, USA i Australii. Mika był w grupie, która występowała w ostatni weekend w Melbourne.



Po powrocie do kraju zawodnicy dostali kilka dni wolnego. W piątek zbierają się w Nowym Dworze Mazowieckim na krótkie zgrupowanie, a w niedzielę w 14-osobowym składzie odlecą do Lille.



Turniej finałowy pierwszej edycji LN odbędzie się w dniach 4-8 lipca. Polacy trafili do grupy B, w której najpierw 4 lipca zmierzą się z Rosjanami, a dzień później z Amerykanami.



Kadra polskich siatkarzy na turniej finałowy Ligi Narodów:



rozgrywający - Grzegorz Łomacz, Fabian Drzyzga;



atakujący - Maciej Muzaj, Damian Schulz, Bartosz Kurek;



środkowi - Bartłomiej Lemański, Jakub Kochanowski, Mateusz Bieniek;



przyjmujący - Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka, Bartosz Kwolek, Bartosz Bednorz;



libero - Paweł Zatorski, Michał Żurek.



