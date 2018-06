Tomasz Kasperczyk i Damian Syty w zaskakujący sposób wygrali Rajd Śląska, który był czwartą rundą Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Dla Kasperczyka i jego pilota jest to pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Dzięki wygranej duet jeżdżący fordem jest wiceliderem klasyfikacji Mistrzostw Polski.

W piątek ściganie bardzo dobrze rozpoczął Miko Marczyk, który wgrał dwa miejskie etapy w Mikołowie i wokół Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Po pierwszym dniu łodzianin był liderem przed Tomaszem Kasperczykiem i Jakubem Brzezińskim.

Sobota dobrze rozpoczęła się dla Tomasz Kasperczyka i Damiana Sytego, którzy wygrali trzeci OS rozgrywany wokół Suszca. Nie przyniosło to jednak zmiany na pozycji lidera.

Kolejne odcinki pierwszej pętli na zmianę wygrywali Marczyk, Kasperczyk i Brzeziński. Jednak po sześciu odcinkach specjalnych rajdu nadal na prowadzaniu był Marczyk, który miał blisko cztery sekundy przewagi nad Kasperczykiem.

Drugą sobotnią pętlę bardzo dobrze rozpoczął lider rajdu Miko Marczyk, który na siódmym OS-ie wykręcił najlepszy czas.

Miko Marczyk / mikomarczyk.pl / Materiały prasowe

Sytuacja mocno zmieniła się na kolejnej próbie. Marczyk miał bowiem problemy z samochodem co spowodowało ogromne straty na ósmym odcinku, a także uniemożliwiło zwycięstwo w rajdzie. Dodatkowo Tomasz Kasperczyk został ukarany 10 dodatkowymi sekundami. Dzięki temu na prowadzenie wyszedł Jakub Brzeziński. Kierowca jeżdżący skodą od początku rajdu zapowiadał spokojną jazdę. Taka taktyka i problemy rywali jak widać się opłaciły.

Ostatni odcinek śląskiego rajdu padł łupem Brzezińskiego. Na mecie ze zwycięstwa nie cieszył się jednak Brzeziński a Kasperczyk, któremu została anulowana kara z ósmego odcinka specjalnego.

W klasyfikacji OPEN N najlepszy w Rajdzie Śląska okazała się załoga Słobodzian/Dachowski przed Łatą/Majewskim.

W grupie czwartej zwyciężył Jurecki z Trelą. Drugie miejsce zajął Kacper Wróblewski z pilotem Jackiem Spentanym.







Jestem dumny z naszej załogi, całego zespołu i z Was - kibiców, którzy tak licznie i mocno dopingowali nas na odcinkach i w internecie. Prowadziliśmy w rajdzie od samego początku aż do 7 odcinka specjalnego. Mieliśmy nawet z Szymonem wrażenie, że jesteśmy gotowi zakończyć tę rundę z wymarzonym wynikiem. Niestety ostatnich dwóch oesów nie mogliśmy pokonać w tempie rajdowym. Kończymy na mecie. Rajdy to wspaniała szkoła pokory i życie w pigułce - dużo emocji w krótkim czasie. Wiem, że wrócimy silniejsi, a tempa jazdy nikt nam nie zabierze. Bardzo dziękuję Wam wszystkim! - powiedział po zakończeniu imprezy Miko Marczyk.

Wyniki Rajdu Śląska:





1. Tomasz Kasperczyk (Ford Fiesta R5) 01:03:22.9

2. Jakub Brzeziński (Skoda Fabia R5) 00:00.2

3. Zbigniew Gabryś (Ford Fiesta R5) 1.11,3

4. Dariusz Poloński (Ford Fiesta R5) 1.21,8

5. Łukasz Byśkiniewicz (Hyundai I20 R5) 1.50,4

6. Marcin Słobodzian (Subaru Impreza STi) 2.53

Klasyfikacja generalna Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski po Rajdzie Śląska:

1. Brzeziński/ Kozdroń 105 pkt.

2. Kasperczyk/ Damian 57 pkt.

3. Grzyb/ Hundla 50 pkt

4. Marczyk/ Gospodarczyk 42pkt

5. Byśkiniewicz/Wisławski 35pkt

6. Słobodzian/Dachowski 33 pkt

7. Gabryś/Natkaniec 30pkt

8. Poloński/Sitek 28pkt

9. Kołtun/Pleskot 23pktWyniki Rajdu Śląska:

1. Tomasz Kasperczyk (Ford Fiesta R5) 01:03:22.9

2. Jakub Brzeziński (Skoda Fabia R5) 00:00.2

3. Zbigniew Gabryś (Ford Fiesta R5) 1.11,3

4. Dariusz Poloński (Ford Fiesta R5) 1.21,8

5. Łukasz Byśkiniewicz (Hyundai I20 R5) 1.50,4

6. Marcin Słobodzian (Subaru Impreza STi) 2.53

Klasyfikacja generalna Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski po rajdzie śląska:

1. Brzeziński/ Kozdroń 105 pkt.

2. Kasperczyk/ Damian 57 pkt.

3. Grzyb/ Hundla 50 pkt

4. Marczyk/ Gospodarczyk 42pkt

5. Byśkiniewicz/Wisławski 35pkt

6. Słobodzian/Dachowski 33 pkt

7. Gabryś/Natkaniec 30pkt

8. Poloński/Sitek 28pkt

9. Kołtun/Pleskot 23pkt