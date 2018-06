Lider klasyfikacji generalnej mistrzostw Polski Jakub Brzeziński (Skoda Fabia R5) wygrał Rajd Śląska, czwartą rundę cyklu. To czwarty w karierze triumf tego kierowcy w imprezie zaliczanej do klasyfikacji mistrzostw Polski.

Brzeziński był także najszybszy na ostatnim odcinku specjalnym Suszec (10,5 km), który był Power Stage i dawał możliwość zdobycia dodatkowych punktów do klasyfikacji generalnej mistrzostw Polski.



Drugie miejsce ze stratą 9,8 wywalczył zwycięzca ubiegłorocznej edycji Tomasz Kasperczyk (Ford Fiesta R5), a trzecie Zbigniew Gabryś (Ford Fiesta R5) - strata 1.01,1.



Pecha miał prowadzący do siedmiu odcinkach specjalnych Mikołaj Marczyk (Skoda Fabia R5). Na ósmej próbie sportowej z powodu awarii samochodu stracił do czołówki ponad 6 minut, opuścił pozycję lidera i ostatecznie został sklasyfikowany na 18. pozycji ze stratą prawie 10 minut.



Także Kasperczyk nie miał powodów do radości. Po ósmym odcinku specjalnym, przed ostatnim w imprezie, wyszedł na prowadzenie, ale otrzymał karę 10 s za potrącenie szykany i spadł na drugie miejsce.



Gdyby nie ta kara, do ostatniego OS Kasperczyk startowałby jako lider mając 0,5 s przewagi nad Brzezińskim.



Na piątej pozycji rajd ukończył Łukasz Byśkiniewicz (Hyundai I20 R5) ze stratą 1.50,2. Jego pilotem jest nestor polskiego motorsportu Maciej Wisławski.



W klasyfikacji sezonu prowadzi Brzeziński - 112 pkt przed Grzegorzem Grzybem i Kasperczykiem - obaj po 50 pkt oraz Marczykiem - 42 pkt.



Kolejną, piątą rundą mistrzostw Polski będzie w dniach 9-11 sierpnia Rajd Rzeszowski.