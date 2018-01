Nadzwyczajny, niezwykły, historyczny wyczyn - tak nadsekwańskie gazety komentują akcję polskich himalaistów na Nanga Parbat, którym udało się uratować francuską alpinistkę Elisabeth Revol. Paryscy komentatorzy nazywają "straszną tragedią" brak możliwości kontynuowania operacji w celu ocalenia Tomasza Mackiewicza.

Helikopter z ekipą ratunkową w bazie K2 / Narodowa Zimowa Wyprawa na K2 / PAP

To nadzwyczajna akcja ratunkowa, dzięki której francuskiej alpinistce Elizabeth Revol udało się przeżyć. Polscy himalaiści wspinali się w nocy, by ją ratować. Niestety nie mogli później kontynuować tej akcji, by ocalić Tomka Mackiewicza - wyjaśnia największa francuska informacyjna stacja telewizyjna BFM TV.

Czy Polaka można było uratować, gdyby akcja przeprowadzona została wcześniej? Pakistańska firma ratownicza zażądała 50 tysięcy dolarów zaliczki w gotowce - co opóźniło akcję o 24 godziny - twierdzi rosyjsko-brytyjska alpinistka i biznesmenka Masha Gordon, która zorganizowała zbiórkę funduszy w internecie.

W ciągu dwóch dni udało się zdobyć ponad 100 tysięcy dolarów. Pieniądze te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów akcji ratunkowej oraz wsparcie finansowe dla żony i dzieci Tomka Mackiewicza - zapowiedziała Gordon na antenie BFM TV.

(mpw)