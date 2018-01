6 lat więzienia dla Andrzeja N. i 3,5 roku dla Jolanty S. - to prawomocne już kary dla byłych dyżurnych ruchu z posterunków kolejowych Starzyny i Sprowa, oskarżonych w sprawie katastrofy pod Szczekocinami w 2012 roku. W wyniku czołowego zderzenia pociągów zginęło tam 16 osób, a ponad 150 zostało rannych.

Miejsce katastrofy kolejowej pod Szczekocinami / Andrzej Grygiel / PAP

Wyrok ogłosił Sąd Apelacyjny w Katowicach. Dyżurni ruchu odpowiadali za nieumyślne spowodowanie katastrofy - skierowali jadące z naprzeciwka pociągi na ten sam tor.

Sąd rozpoznawał odwołania od orzeczenia Sądu Okręgowego w Częstochowie, który w 2016 r. wymierzył Andrzejowi N. karę 4, a Jolancie S. - 2,5 roku więzienia. Tamten wyrok zaskarżyła zarówno prokuratura, która uważa go za zbyt łagodny, jak i obrona, która chciała uniewinnienia oskarżonych lub uchylenia wyroku i ponownego procesu.



Do wypadku doszło 3 marca 2012 r. we wsi Chałupki k. Szczekocin - na zjeździe z Centralnej Magistrali Kolejowej w kierunku Krakowa. Zderzyły się pociągi TLK "Brzechwa" z Przemyśla do Warszawy i Interregio "Jan Matejko" relacji Warszawa-Kraków. Pociąg Warszawa-Kraków wjechał na tor, po którym z naprzeciwka jechał pociąg Przemyśl-Warszawa.