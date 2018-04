​Wielka Brytania ma dowody na to, że Rosja przez co najmniej pięć lat miała nieuprawniony dostęp do e-maila Julii Skripal i badała możliwość wykorzystania broni chemicznej w celu próby zabójstwa - wynika z opublikowanego w piątek, odtajnionego dokumentu rządu.

Służby badają miejsce, w którym znaleziono Skripalów /WILL OLIVER /PAP/EPA

