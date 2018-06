Bez leczących kontuzję obrońców Thomasa Vermaelena i Vincenta Kompany'ego, ale za to z całą plejadą gwiazd w ofensywie przystąpią do meczu z Panamą w mundialu piłkarze Belgii, których ambicje sięgają w Rosji najwyższych celów. Rywale debiutują w tej imprezie.

Występ obu defensorów w poniedziałek w Soczi jest wykluczony. Vermaelen nie poleciał tam z drużyną (Belgowie zdecydowali się na podróż dwa dni przed inauguracyjnym występem) i będzie ćwiczył indywidualnie w ośrodku pod Moskwą, gdzie "Czerwone Diabły" rezydują w trakcie MŚ. Ale jego stan poprawia się nawet szybciej niż oczekiwaliśmy. Zostanie jednak w ośrodku, by pracować nad swoją formą - tłumaczył trener Roberto Martinez.

Gorzej wygląda sytuacja z Kompanym. 32-letni zawodnik Manchesteru City, który z powodu kłopotów zdrowotnych stracił Euro 2016, w niedzielę po południu przejdzie testy medyczne i po nich zapadnie decyzja, czy w ogóle zostanie w kadrze.

Czekamy do ostatniej chwili. Czuje się coraz lepiej i mam nadzieję, że na ostatnie spotkanie grupowe z Anglią będzie gotowy. Ale gdyby wyniki badań były niezadawalające, to w kraju w gotowości jest Laurent Ciman. Trenuje według naszych wskazówek i czeka na telefon, żeby natychmiast wsiąść w samolot i dołączyć do zespołu - poinformował hiszpański szkoleniowiec.

Złote pokolenie czeka na sukces

Martinez, który przejął reprezentację po Euro 2016, ma sprawić, że "złote pokolenie" belgijskiego futbolu wreszcie osiągnie spektakularny sukces. Pod wodzą Marca Wilmotsa Belgowie odpadli w ćwierćfinale poprzedniego mundialu w Brazylii, wyeliminowani przez Argentynę, oraz na tym samym etapie mistrzostw Europy we Francji po porażce z niżej notowaną Walią, co uznano wówczas za sensację.

Brylujący w swoich klubach Kevin De Bruyne, Eden Hazard czy Romelu Lukaku zawodzą w najważniejszych momentach i wciąż pozostają bez wielkich osiągnięć w reprezentacji. W przełamaniu niemocy w wielkich turniejach ma pomóc m.in. Thierry Henry. Były francuski internacjonał, mistrz świata z 1998 roku, jest jednym z asystentów Martineza i współpracę z nim bardzo chwalą sobie zawodnicy.

On jest ważnym elementem naszego zespołu. Wprowadza do niego wielkie doświadczenie i wiedzę zarówno o futbolu w ogóle, jak i mistrzostwach świata. Jego wskazówki, uwagi są bardzo cenne - przyznał obrońca Toby Alderweireld, a napastnik Michy Batshuayi dodał: Nie mam wątpliwości, że dzięki niemu jestem lepszym piłkarzem.

O wielkich oczekiwaniach Belgów nie bał się mówić Axel Witsel. Chcemy zagrać wspaniały turniej. Gdybyśmy znowu odpadli w ćwierćfinale, rozczarowanie byłoby olbrzymie - występujący na co dzień w Chinach pomocnik.

Belgowie, których ostatnim znaczącym sukcesem było czwarte miejsce MŚ w 1986 roku, są zdecydowanym faworytem potyczki z Panamą i nie poświęcają jej za wiele uwagi. Alderweireld uważa jednak, że muszą zachować koncentrację, by nie przeżyć wielkiego rozczarowania.

Wiemy, z jakiej pozycji startujemy. Czujemy się silni, jesteśmy dobrze przygotowani, po ciężkich treningach odzyskaliśmy już niezbędną świeżość. Pewność siebie jednak nie może oznaczać lekceważenia rywali. Strata punktów na inaugurację ustawiłaby nas w trudnej sytuacji i naraziła na niepotrzebne nerwy - zauważył Alderweireld.

"Mamy nadzieję, że nie będziemy pośmiewiskiem"

Panama uchodzi za jednego ze słabszych uczestników tegorocznego mundialu, do tego w poniedziałek dopiero zadebiutuje w tym turnieju. Już awans był wielkim osiągnięciem, choć wyeliminowanie ekipy USA powinno budzić respekt. Nowicjuszem nie jest natomiast kolumbijski trener Panamczyków Hernan Dario Gomez.

62-letni szkoleniowiec był już na mundialu dwukrotnie - w 1998 roku ze swoimi rodakami, a cztery lata później z reprezentacją Ekwadoru, którą po raz pierwszy wprowadził do mistrzostw świata.

Do Rosji przywiózł zespół debiutantów, w którym jednak roi się od piłkarzy po "trzydziestce". Obrońca Felipe Baloy i napastnik Blas Perez już skończyli 37 lat, a bramkarz Jaime Penedo dorówna im we wrześniu. Z kolei Luis Tejada jest tylko rok młodszy.

Wiek czy brak doświadczenia mają drugorzędne znaczenie. Panamczycy grają w piłkę sercem. Każdy z nich da z siebie wszystko, będzie walczył do utraty tchu - ocenił były reprezentant Niemiec Kevin Kuranyi, którego matka urodziła się w tym kraju.

Trener Gomez nie ma wielkich oczekiwań i nie spodziewa się cudów po swojej drużynie. Mam nadzieję, że nie będziemy pośmiewiskiem mundialu - podsumował.