​O godz. 17:00 czasu polskiego na moskiewskich Łużnikach odbędzie się najważniejszy międzypaństwowy mecz piłkarski od 2014 roku, kiedy w finale mistrzostw świata w Brazylii Niemcy pokonały Argentynę. W tegorocznym mundialu w Rosji o trofeum zagrają Francja i Chorwacja. A ty komu kibicujesz? Zagłosuj w naszej sondzie!

Chorwaccy kibice w Moskwie / ZURAB KURTSIKIDZE / PAP/EPA

W stolicy Rosji faworytami wydają się "Trójkolorowi", zwłaszcza że rywale musieli wziąć udział w dogrywce w spotkaniach z Danią, Rosją i Anglią. Francuzi w fazie pucharowej pokonali z kolei Argentynę, Urugwaj i Belgię za każdym razem w ciągu 90 minut.

Zespół z Bałkanów pokazał jednak, że jest dobrze przygotowany fizycznie i rozegrane dodatkowe minuty mogą wcale nie wpłynąć na formę podopiecznych Zlatko Dalica.



Komu będziesz kibicował podczas finału? Zagłosuj w naszej sondzie!

Kto wygra finał mundialu? [SONDA] Przed nami najważniejszy mecz mundialu. W finale mistrzostw świata na Łużnikach Francja zmierzy się z Chorwacją. Kto wygra ten mecz? Zagłosujcie w naszej specjalnej sondzie! czytaj więcej



Mała Chorwacja w finale mistrzostw świata! Nikt nie wierzył przed turniejem, że możemy zajść tak daleko, ale my wierzyliśmy - podkreślił Ivan Perisic, bohater półfinału z Anglią, w którym zdobył bramkę i zaliczył asystę.



Oba zespoły łączy fakt, że swój najlepszy wynik w historii MŚ osiągnęły na tym samym mundialu - w 1998 roku we Francji. "Trójkolorowi" sięgnęli wówczas po tytuł, a Chorwaci, którzy przegrali z gospodarzami 1:2 w półfinale, ostatecznie zajęli trzecie miejsce.



Wierzymy w siebie. Musimy sobie wyobrazić, że to normalny mecz. I dać z siebie wszystko na boisku. Nie będziemy mieć wiele okazji, dlatego musimy je wykorzystać, kiedy nadejdą - powiedział francuski napastnik Antoine Griezmann.



Chorwacja ma szansę na pierwszy w historii tytuł i może zostać dziewiątym triumfatorem mistrzostw świata.

(ph)