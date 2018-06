Po pierwszej połowie na stadionie w Kazaniu w pierwszym meczu 1/8 finału Francja gra z Argentyną. Obie drużyny strzeliły po jednej bramce. Dla "Trójkolorowych" trafił Antoine Griezmann, a kibiców "Albicelestes" ucieszył pięknym strzałem Angel Di Maria. Zwycięzca tego pojedynku w ćwierćfinale zmierzy się z Urugwajem bądź Portugalią.

Wyjściowe składy



Francja: 1-Hugo Lloris - 2-Benjamin Pavard, 4-Raphael Varane, 5-Samuel Umtiti, 21-Lucas Hernandez - 6-Paul Pogba, 13-N’Golo Kante - 10-Kylian Mbappe, 7-Antoine Griezmann, 14-Blaise Matuidi - 9-Olivier Giroud.



Argentyna: 12-Franco Armani - 2-Gabriel Mercado, 17-Nicolas Otamendi, 16-Marcos Rojo, 3-Nicolas Tagliafico - 7-Ever Banega, 14-Javier Mascherano, 15-Enzo Perez - 22-Cristian Pavon, 10-Lionel Messi, 11-Angel Di Maria.

Pierwszą groźną sytuację w tym meczu stworzyli Francuzi. W 9. minucie przed polem karnym był faulowany Kylian Mbappe. Piłkę nad murem uderzył Antoine Griezmann, a ta zatrzymała się na poprzeczce i wyszła w pole.



Podopieczni Didiera Deshampsa wyszli na prowadzenie w 13. minucie gry. Na indywidualną szarżę prawym skrzydłem zdecydował się Mbappe. Wbiegł w pole karne, tam sfaulował go Marcos Rojo i sędzia podyktował rzut karny, a argentyńskiego obrońcę ukarał żółtą kartką. Rzut karny pewnie wykorzystał Antoine Griezmann strzałem po ziemi.

Kolejną okazję dla "Trójkolorowych" stworzył Mbappe. Pobiegł lewym skrzydłem, tuż przed polem karnym był faulowany przez Nicolasa Tagliafico. Tym razem do wolnego podszedł Pogba, ale jego strzał minął poprzeczkę bramki Armaniego o kilka metrów.



Potem inicjatywę przejęła Argentyna, ale nie stwarzała sobie zbyt wielu okazji. Wszystko zmieniło się w 42. minucie. Piłkę w środku pola, 25 metrów przed bramką Llorisa dostał Angel Di Maria i bardzo mocno uderzył lewą nogą w sam róg bramki. Francuski bramkarz nie miał szans na skuteczna interwencję i na boisku ponownie był remis.



Francja szuka sposobu na Argentynę

W niedalekiej przeszłości Francuzi kłócili się i odpadali po rundzie grupowej MŚ, jak podczas turnieju w RPA w 2010 roku, gdy w ekipie ówczesnych wicemistrzów globu doszło do otwartej wojny niektórych zawodników (np. Nicolas Anelka, Patrice Evra, Sidney Govou) z trenerem Raymondem Domenechem.

Obecnie szkoleniowcem kadry jest Didier Deschamps, a sobotnie spotkanie będzie jego 80. w tej roli. W ten sposób pobije rekord Domenecha. Dla porównania, Jorge Sampaoli ma tylko 14 gier z najważniejszą ekipą w Argentynie.

Teraz wyraźne zgrzyty są w zespole ich rywali. Po porażce z Chorwacją 0:3 wydawało się, że pracę w trybie natychmiastowym straci selekcjoner Sampaoli. Nie brakowało głosów krytyki i ze strony mediów, i samych piłkarzy - obecnych oraz byłych. Niewiele zabrakło, aby Argentyńczycy - tak jak broniący tytułu Niemcy - nie weszli do fazy pucharowej. Awans zapewnił Marcos Rojo, autor gola na 2:1 z Nigerią. Wcześniej był też remis 1:1 z Islandią i niestrzelony karny Leo Messiego.

Francuzi w rozgrywkach grupowych nie zachwycili, ale zwyciężyli Australię 2:1 i Peru 1:0, a na koniec zremisowali z Danią 0:0. Z Argentyną grali 11 razy, ale wygrali tylko dwukrotnie (sześć triumfów przeciwników), ostatni w 1986 roku. W finałach MŚ odbyły się dwa spotkania tych drużyn i zawsze lepsi byli gracze z Ameryki Południowej. Argentyna wygrała m.in. 2:1 w 1978 roku po drodze po mistrzostwo świata. Później triumfowała jeszcze w 1986, zaś Francja w 1998.

Najważniejszym zadaniem "Trójkolorowych" ma być powstrzymanie Messiego, strzelca 65 bramek w reprezentacji. Sporo do powiedzenia na ten temat miał jego kolega klubowy z Barcelony, obrońca Samuel Umtiti.

Widzę Messiego codziennie, bardzo trudno go powstrzymać, bo ma wyjątkowe cechy. Poza tym nie jest jedyny w drużynie Argentyny, mają innych napastników. Uważam jednak, że Leo w reprezentacji to inny zawodnik od tego w Barcelonie - stwierdził Umtiti. W Dumie Katalonii Messi może polegać np. na Luisie Suarezie, a w kadrze Gonzalo Higuain nie strzelił gola w ostatnich ośmiu występach zespołu narodowego.

Nikt na tej planecie samodzielnie nie jest w stanie powstrzymać Messiego. Dlatego odpowiedź powinna brzmieć: można to zrobić zbiorowo - przyznał inny defensor Presnel Kimpembe. Z kolei utytułowany przed laty, a dziś pracujący jako komentator, Bixente Lizarazu dodał: Nie ma sensu wyznaczać kogoś do pilnowania Messiego. On jest napastnikiem, ale także rozgrywającym.

Na Messiego trzeba uważać, ale Messi też musi uważać... Słynny piłkarz ma już jedną żółtą kartkę, a ewentualna kolejna wyeliminuje go z gry w ćwierćfinale. W podobnej sytuacji są jego rodacy Ever Banega, Gabriel Mercado, Javier Mascherano, Marcos Acuna i Nicolas Otamendi oraz trzech Francuzów: Paul Pogba, Blaise Matuidi i Corentin Tolisso.

Eksperci w Argentynie liczą, że ich reprezentacja odbiła się od dna, odradza się i na meczu z Francją nie zakończy przygody z rosyjskim turniejem. Wiele zespołów, które zostały mistrzami świata, zaczynały słabo rozgrywki, a potem wracały do wysokiej formy - powiedział Daniel Bertoni, który w finale w 1978 roku strzelił bramkę z Holandią; w fazie grupowej Argentyna przegrała z Włochami.

Francuzi też są optymistami, a jednym z argumentów jest niesamowita "siła ognia". I nawet jeśli dotychczas kibice nie zobaczyli gradu bramek, to potencjał w takich piłkarzach, jak Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele, Nabil Fekir i Olivier Giroud, jest ogromny.

W Ameryce Płd. chętnie cytowany jest natomiast Giovani Lo Celso. Po meczu z Nigerią była ogromna radość i ulga, ponieważ wiele wycierpieliśmy. Ważne abyśmy działali wspólnie, a wtedy łatwiej o sukces. Skład zostanie prawdopodobnie ten sam, choć część mediów nieco uszczypliwie zastanawia się, czy trener będzie konsultował zmiany z Messim, jak to miało miejsce podczas meczu przeciwko afrykańskim rywalom, a co zostało dostrzeżone w przekazie telewizyjnym.