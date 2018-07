​Wielu fanów piłkarskiej reprezentacji Anglii dopiero po awansie do półfinału mistrzostw świata zdecydowało się na wyjazd do Rosji, aby w środę kibicować na stadionie Łużniki w Moskwie swojej drużynie w pojedynku z Chorwacją. Szansę na to będą mieli dzięki zwiększonej puli biletów, jakie zostały dla nich przygotowane oraz dodatkowym samolotom do Moskwy, jakie we wtorek odleciały z lotniska Heathrow.

