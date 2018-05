​"Marcin Kamiński z uwagi na infekcję nie pojawi się dziś na zgrupowaniu w Arłamowie. Decyzją doktora kadry Jacka Jaroszewskiego zawodnik dołączy do drużyny jutro do południa" - napisał na Twitterze rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. Dziś rusza zgrupowanie reprezentacji Polski w piłce nożnej przed mistrzostwami świata w Rosji. Jako pierwszy do Arłamowa dotarł Łukasz Skorupski.

Piłkarze przylatują do Arłamowa helikopterami / Wojciech Marczyk / RMF FM

Po bramkarzu Romy zameldował się Artur Jędrzejczyk z Legii Warszawa. Marcin Kamiński dotrze w środę.



Zgrupowanie w Arłamowie to ostatni etap krajowych przygotowań do mundialu w Rosji. W poniedziałek w hotelu pojawił się w komplecie sztab szkoleniowy. Piłkarze natomiast mają się stawić do godziny 18. Trochę później, przed 20.00, przylecą helikopterem Robert Lewandowski, Grzegorz Krychowiak, Wojciech Szczęsny i Łukasz Teodorczyk. Wszyscy zawodnicy mają już być obecni na wieczornej kolacji.



Piłkarze przylatują helikopterami do Arłamowa RMF FM

Jako pierwszy tuż po godzinie 14-tej pojawił się Skorupski. Ponad godzinę po nim bocznym wejściem wjechał Jędrzejczyk. Około 16 pod wejście główne hotelu przyjechały dwa busy. W pierwszym z nich byli Łukasz Fabiański, Karol Linetty, Bartosz Bereszyński i Dawid Kownacki. W drugim natomiast Bartosz Białkowski, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski i Paweł Dawidowicz.



Podróż przebiegła bez problemów. Teraz czeka nas ciężka praca - rzucił do dziennikarzy Fabiański, który z tej grupy najdłużej rozdawał autografy i pozował do wspólnych zdjęć z kibicami. Pozostali w pośpiechu przemykali do hotelowej windy.



Około godziny 17-tej przed hotelem wylądował natomiast helikopter z Kamilem Grosickim, Sławomirem Peszką, Maciejem Rybusem, Jackiem Góralskim i Thiago Cionkiem. Kilka minut później mniejszym śmigłowcem przylecieli Łukasz Piszczek i Arkadiusz Milik. Z lądowiska zostali przeprowadzeni do pobliskiego budynku, a z niego tunelem do hotelu.



W zgrupowaniu weźmie udział 32 zawodników, ale 4 czerwca ogłoszona zostanie ostateczna, 23-osobowa kadra na mistrzostwa świata.



Przed mundialem biało-czerwonych czekają jeszcze dwa mecze kontrolne. 8 czerwca w Poznaniu ich rywalem będzie Chile, a cztery dni później zagrają w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.

Kadra nie ma całego obiektu w Arłamowie dla siebie. Zrobiono jednak wszystko, żeby zawodników nikt nie podglądał w czasie treningów. Wszystkie pokoje od strony boiska są zajęte przez sztab.



To, co będzie się działo na boisku jest przeznaczone tylko dla piłkarzy i sztabu szkoleniowego. To jest naturalna rzecz i każda drużyna, która szykuje coś specjalnego na piłkarski turniej nie chce, żeby postronne oczy mogły się temu przyglądać - tłumaczy w rozmowie z RMF FM Jakub Kwiatkowski rzecznik reprezentacji.

Boisko zostało ogrodzone i zasłonięte podwójnym płotem, przez który nic nie można zobaczyć.