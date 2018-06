Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) będzie wspierała Polskę podczas mistrzostw świata, które odbędą się w Rosji. Do Polski zostaną wysłani funkcjonariusze straży granicznych z innych państw europejskich.

Przejście graniczne z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, Grzechotki- Mamonowo. / Tomasz Waszczuk / PAP

Nad Wisłę trafi 20 pograniczników z Hiszpanii, Łotwy, Bułgarii, Norwegii, Niemiec, Szwajcarii oraz Grecji. Będą oni współpracować ze Strażą Graniczną w porozumiewaniu się z kibicami z różnych państw niekoniecznie mówiącymi po polsku, rosyjsku czy angielsku.

Tysiące kibiców będą przekraczały pociągami, samochodami czy autobusami polskie terytorium w drodze na mecze do Kaliningradu. Na stadionie w rosyjskiej enklawie rozegrane zostaną cztery mecze.

Według przewidywań służb granicznych na każdy mecz w Kaliningradzie przez polsko-rosyjskie przejścia drogowe przejedzie około 5 tysięcy kibiców. Najwięcej jest spodziewanych na meczu Anglia - Belgia. Samych Belgów ma przyjechać dwa tysiące, a Anglików trzy tysiące.

Z jakich przejść granicznych skorzystają kibice?

Fani będą korzystali m.in. z przejść granicznych w Grzechotkach i Bezledach, przejazdu kolejowego Gronowo czy z lotniska w Gdańsku jako punktu transferowego do dalszej podróży do granicy z Rosją.

Frontex podkreślił, że kibice nie muszą mieć wiz do Rosji, jeśli tylko mają identyfikator tożsamości kibica oraz ważny bilet.

Służby graniczne apelują do kibiców udających się podczas mistrzostw świata na mecze do Kaliningradu, by odpowiednio wcześniej stawiali się do odpraw drogowych na polsko-rosyjskich przejściach granicznych.

Mundial rozpoczyna się już w czwartek

Piłkarski turniej rozpocznie się w Federacji Rosyjskiej 14 czerwca i potrwa do 15 lipca. W Kaliningradzie odbędą się cztery mecze: 16 czerwca Chorwacja - Nigeria, 22 czerwca Serbia - Szwajcaria, 25 czerwca Hiszpania - Maroko i 28 czerwca Anglia - Belgia.

W ramach mistrzostw Polska swój pierwszy mecz rozegra 19 czerwca z Senegalem, pięć dni później zmierzy się z Kolumbią, a na zakończenie rywalizacji grupowej rywalem biało-czerwonych będzie 28 czerwca Japonia.

Frontex pomaga państwom UE i państwom stowarzyszonym w ramach strefy Schengen w zarządzaniu ich granicami zewnętrznymi. Agencja wspierała kraje już podczas wcześniejszych turniejów piłkarskich, np. w czasie Euro w 2012 i 2016 r.