Kandydaci do szóstego tytułu mistrzów świata kontra szósta drużyna rankingu FIFA: w Rostowie nad Donem mierzą się reprezentacje Brazylii i Szwajcarii! W 20. minucie wynik spotkania otworzyli "Canarinhos": doskonałym uderzeniem z dystansu popisał się wówczas Philippe Coutinho. Pół godziny później Szwajcarzy doprowadzili do wyrównania: po rzucie rożnym celnie główkował Steven Zuber.

Składy drużyn:



Brazylia: 1-Alisson - 14-Danilo, 2-Thiago Silva, 3-Miranda, 12-Marcelo - 15-Paulinho, 5-Casemiro, 11-Philippe Coutinho - 19-Willian, 9-Gabriel Jesus, 10-Neymar.



Szwjacaria: 1-Yann Sommer - 2-Stephan Lichtsteiner, 22-Fabian Schaer, 5-Manuel Akanji, 13-Ricardo Rodriguez - 11-Valon Behrami, 10-Granit Xhaka - 23-Xherdan Shaqiri, 15-Blerim Dzemaili, 14-Steven Zuber - 9-Haris Seferovic.



Sędzia: Cesar Ramos (Meksyk).

Mundial 2018. Grupa E. Tabela: Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki Pkt Serbia 1 1 0 0 1-0 3 Brazylia - - - - - - Szwajcaria - - - - - - Kostaryka 1 0 0 1 0-1 0

Mundial 2018. Grupa E: Terminarz i wyniki Data Godzina Drużyny Miejsce Wynik 17 czerwca 14:00 Kostaryka - Serbia Samara 0:1 17 czerwca 20:00 Brazylia - Szwajcaria Rostów - 22 czerwca 14:00 Brazylia – Kostaryka St. Petersburg - 22 czerwca 20:00 Serbia – Szwajcaria Kaliningrad - 27 czerwca 20:00 Serbia - Brazylia Moskwa - 27 czerwca 20:00 Szwajcaria – Kostaryka Niżny Nowogrod -

Brazylijczycy, wiceliderzy rankingu FIFA, wygrali aż 17 z 21 spotkań pod wodzą selekcjonera Tite, który objął zespół w 2016 roku po Carlosie Dundze. Jedyną porażkę za jego kadencji ponieśli rok temu z Argentyną 0:1 w Melbourne. Od tego czasu stracili tylko pięć bramek, zaś w ostatnich pięciu grach - dokładnie od 477 minut - nie stracili żadnej. W generalnym sprawdzianie przed MŚ "Canarinhos" wygrali z Austrią 3:0, a wcześniej pokonali m.in. broniących tytułu Niemców 1:0, Rosję 3:0 i Chorwację 2:0.

Brazylijscy kibice wciąż jednak pamiętają fatalną końcówkę poprzedniego czempionatu: w półfinale ich drużyna została rozbita przez Niemcy 1:7, a w spotkaniu o trzecie miejsce uległa Holandii 0:3.

Piłkarze wydają się jednak być dobrej myśli.

Jesteśmy na takim poziomie, że możemy znów zostać mistrzami świata i ponownie napisać naszą futbolową historię - stwierdził Thiago Silva, a wtórował mu Paulinho: Brazylia jest lepiej przygotowana pod wieloma względami niż cztery lata temu.

Największą gwiazdą zespołu jest Neymar, który mając 26 lat strzelił już w kadrze narodowej 55 bramek, tyle samo co Romario. Przed nimi są tylko Pele (77) i Ronaldo (62).

Dla porównania: lider wśród Szwajcarów Xherdan Shaqiri ma na koncie 20 reprezentacyjnych goli.

Na mundialu ekipy Brazylii i Szwajcarii spotkały się tylko raz, ale bardzo dawno temu - w 1950 roku zremisowały 2:2. Do ich ostatniego meczu towarzyskiego doszło natomiast latem 2013 roku i wówczas górą byli Helweci, którzy wygrali 1:0 po samobójczym trafieniu Daniego Alvesa.

W czerwcowych sparingach Szwajcarzy zwyciężyli 2:0 Japonię i zremisowali 1:1 z Hiszpanią. W marcu zaś rozgromili Panamę 6:0 i wygrali z Grecją 1:0. Na liście międzynarodowej federacji zajmują szóste miejsce (Polacy ósme). Z Europy wyżej są tylko Niemcy (1.), Belgia (3.) i Portugalia (4.).

Wszyscy czekamy na Brazylię, to niesamowicie silny zespół, świetnie radzący sobie i w obronie, i w ataku, w którym mają Neymara. Naszym celem w tym spotkaniu jest zdobycie punktów - wprost przyznał przed niedzielną potyczką bramkarz Yann Sommer.

Neymar jest jednym z trzech najlepszych zawodników świata i w pojedynkach jeden na jednego jest nie do powstrzymania. Ale jako zespół możemy to zrobić. A może będzie miał gorszy dzień? - dodawał pomocnik Valon Behrami, dla którego to już czwarty mundial w karierze.

Kibice Szwajcarii i Brazylii na trybunach stadionu w Rostowie nad Donem / SHAWN THEW / PAP/EPA