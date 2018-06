Francja i Hiszpania wysyłają na rosyjski mundial najbardziej wartościowe kadry. Obie drużyny specjalistyczny portal tranfermarkt.de wycenia na ponad miliard euro. Na drugim biegunie znajduje się Panama. Jej 23 zawodników jest wartych ponad 8 mln euro. Wartość naszej drużyny to 274,8 mln. euro.

Pieniądze nie grają - to stara piłkarska prawda. Jedno z tych wyświechtanych zdań dotyczących futbolu. Z drugiej strony samo wyliczanie wartości poszczególnych zawodników to również abstrakcja. Rynek wywindował ceny do absurdalnego wręcz poziomu. Niektórych danych nigdy nie zweryfikujemy. W innych przypadkach realny transfer będzie znacząco odbiegał od szacowanej wartości piłkarza.

Jedno jest jednak pewne - lepsi piłkarze mają większą wartość od słabszych. Przyglądając się więc wartościom poszczególnych kadr na mundial może zauważyć pewne tendencje. Kto ma wyrównany skład i szeroką ławkę rezerwowych? Gdzie może pojawić się ktoś zaskakujący, kogo można kupić za relatywnie małe pieniądze? Z drugiej strony warto zwrócić uwagę na gigantyczne dysproporcje. 23 Francuzów wyceniono na 1.08 miliarda euro. Francuzów na kwotę o 50 mln euro mniejszą. Z drugiej strony mamy Kopciuszka w postaci Panamy. Piłkarze tej reprezentacji wyceniani są na 8,43 mln euro. To tylko trochę więcej od... Kamila Grosickiego czy Łukasza Teodorczyka.

Polska drużyna wyceniona została na 274,8 mln euro. Głównie za sprawą Roberta Lewandowskiego (90mln - więcej niż 10 finalistów mundialu). Najbardziej wartościową drużyną w naszej grupie jest jednak Senegal. 297,3 mln euro to zasługa Sadio Mane (70 mln), Kalidou Koulibaly’ego (60mln) czy Keity Balde (30 mln).

Czy finanse przełożą się na wyniki? Oto 10 najdroższych mundialowych kadr:

1. Francja 1.08 mld euro

2. Hiszpania 1.03 mld euro

3. Brazylia 981 mln euro

4. Niemcy 883 mln euro

5. Anglia 874 mln euro

6. Belgia 754 mln euro

7. Argentyna 693 mln euro

8. Portugalia 464,5 mln euro

9. Urugwaj 372,5 mln euro

10. Chorwacja 360 mln euro

Oceniając wartość poszczególnych reprezentacji trzeba zwrócić uwagę na średnią wieku. W końcu młodsi, bardziej perspektywiczni piłkarza mogą ciągle rozwijać umiejętności podbijać wartość. Najmłodszą kadrę na mundial ma Nigeria. Średnia wieku to 25,9 lat. Drugie miejsce zajmuje Francja 26 lat. Na trzecim miejscu Anglicy - 26,1. Najstarsze drużyny wysyłają do Rosji Argentyna i Kostaryka. Średnia wieku piłkarza to w tych ekipach 29,6 lat.



