Drużyna Anglii, obok Francji i Nigerii, będzie jedną z najmłodszych na mundialu w Rosji i jako jedyna składa się wyłącznie z piłkarzy występujących w rodzimej lidze. Spośród Polaków, których średnia wieku lokuje w środku stawki, najwięcej - siedmiu - gra we Włoszech. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) przeanalizowała piłkarskie składy rozpoczynających się w czwartek mistrzostw świata.

45-letni reprezentant Egiptu bramkarz Essam El Hadary może zostać najstarszym piłkarzem, który kiedykolwiek zagrał w mundialu / Sydney Mahlangu / PAP/EPA

O sile grupowych rywali Polaków, podobnie jak zespołu trenera Adama Nawałki, decydują piłkarze grający za granicą. Senegal, z którym biało-czerwoni spotkają się w pierwszym swoim meczu na mundialu, jest jedyną obok Szwecji ekipą, w której nie wystąpi żaden zawodnik z krajowego zespołu. W lidze japońskiej gra ośmiu reprezentantów tego kraju. W kadrze Kolumbii jest natomiast trzech graczy z lokalnych drużyn. Grupowi rywale Polaków mają zbliżoną do nich średnią wieku i oscylującą w graniach 28 lat. Anglicy, Francuzi i Nigeryjczycy są przeciętnie o dwa lata młodsi, a najstarsi w zestawieniu gracze z Meksyku i Kostaryki zbliżają się do +30+. Spośród faworytów najbardziej doświadczeni są Argentyńczycy, przeciętnie mają ponad 29 lat. Ogółem średnia wieku wszystkich 736 piłkarzy powołanych na MŚ wynosi niemal 28 lat i jest najwyższa w historii mundialu.



Najmłodszym zawodnikiem, który może wystąpić na rosyjskich boiskach, jest 19-letni Australijczyk Daniel Arzani. 45-letni reprezentant Egiptu bramkarz Essam El Hadary może natomiast zostać najstarszym piłkarzem, który kiedykolwiek zagrał w mundialu.

Anglia, Hiszpania, Niemcy

Oprócz Anglii na zawodnikach z krajowych klubów opierają się również inne zespoły, w tym faworyci. W 23-osobowej kadrze Hiszpanii jest aż 17 zawodników z La Liga, a w zespole Niemiec 15 przedstawicieli Bundesligi. Liczne grono lokalnych graczy mają reprezentacje Rosji - 21 i Arabii Saudyjskiej - 20. W kadrach Belgii, Nigerii, Islandii i Szwajcarii jest natomiast tylko po jednym zawodniku z rodzimej ligi. Ogółem w klubach ze swoich krajów występuje niecałe 30 procent zawodników.



Prestiż i siła angielskiej Premier League ma odbicie nie tylko w składzie reprezentacji "Trzech Lwów". W tamtejszej ekstraklasie gra bowiem aż 124 graczy szykujących się do MŚ, z czego w samym Manchesteru City aż 16, najwięcej spośród wszystkich klubów. 81 piłkarzy broni na co dzień barw zespołów hiszpańskiej Primera Division, z czego 15 Realu Madryt i 14 Barcelony, a 67 walczy o punkty w Bundeslidze, w tym 11 w barwach Bayernu Monachium. We włoskiej Serie A , mimo że "Azzurri" nie zakwalifikowali się do MŚ, występuje aż 58 uczestników mundialu.



W sumie zawodnicy grają w aż 55 różnych krajach. Najwięcej, blisko trzy czwarte piłkarzy, występuje jednak w Europie. Najmniej, niecałe trzy procent, w klubach afrykańskich.

Piłkarska statystyka

Mundial w sportowym CV ma już wpisany 200 z 736 zawodników powołanych turniej w Rosji. W tej grupie 176 pojawiło się na boisku, 15 wywalczyło tytuł (6 Hiszpanów i 9 Niemców), a 53 zdobyło bramkę. Najwięcej trafień - 10 - ma na koncie Thomas Mueller z reprezentacji Niemiec. Cztery bramki mniej zdobył Kolumbijczyk James Rodriguez.



Najwięcej występów w MŚ ma Meksykanin Rafael Marquez, który jako jedyny zagrał w czterech ostatnich edycjach imprezy, oraz Argentyńczyk Javier Mascherano - po 16 meczów. Jedno spotkanie mniej rozegrała inna gwiazda "Albiceleste" Lionel Messi. Tuż za nim plasuje się Mesut Oezil z reprezentacji Niemiec.



39-letni Marquez ma szanse dołączyć do Niemca Lothara Matthaeusa oraz swojego rodaka Antonio Carbajala, którzy pojawili się na boisku na pięciu mundialach. Meksykanin jest ponadto jedynym piłkarzem w historii, który wystąpił na czterech MŚ jako kapitan reprezentacji.



Najdłuższa, 12-letnią przerwę w udziale w najważniejszej piłkarskiej imprezie mają Randall Azofeifa i... Łukasz Fabiański. Polski bramkarz, w przeciwieństwie do Kostarykańczyka, w turnieju w Niemczech 2006 roku nie rozegrał jednak ani minuty.



Najwyższym zawodnikiem rosyjskiego mundialu jest mierzący 201 cm Chorwat Lovre Kalinic, o centymetr ustępuje mu Jannik Vestergaard z Danii. Najniższymi zawodnikami są mający 165 cm wzrostu Saudyjczyk Yehya Al-Shehri oraz reprezentant Szwajcarii Xherdan Shaqiri.



Statystki dotyczące szkoleniowców pokazują duża rozpiętość wiekową pomiędzy prowadzącymi kadry. Kiedy na początku lat 80. 71-letni dziś selekcjoner Urugwaju Oscar Tabarez rozpoczynał karierę trenerską, prowadzący obecnie Senegal 42-letni Aliou Cisse dopiero uczył się kopać w piłkę.



Tabarez jest zarazem drugim, po prowadzącym niegdyś Greków Niemcu Otto Rehhagelu, najstarszym selekcjonerem w historii MŚ. Do bardzo młodych trenerów należą też 44-letni Serb Mladen Krstajic oraz prowadzący Belgów Hiszpan Roberto Martinez, którzy podobnie jak Cisse są młodsi od broniącego bramki Egiptu El Hadary'ego. 60-letni Adam Nawałka plasuje się w środku tego zestawienia.