Spotkanie drugiej kolejki grupy B Portugalia - Maroko rozpocznie się o godz. 14 na stadionie Łużniki w Moskwie. W inauguracyjnej serii gier Portugalia po trzech bramkach Cristiano Ronaldo zremisowała z Hiszpanią 3:3, zaś Maroko przegrało z Iranem 0:1, tracąc gola w 95. minucie (samobójcze trafienie Aziza Bouhaddouza). Wynik meczu na bieżąco będziecie mogli sprawdzić na RMF24!

Drużyna Maroka podczas treningu / PAULO NOVAIS / PAP





Jesteśmy w stanie wygrać z Portugalią. Zawsze powtarzam, że jeśli do czegoś się dąży, można to osiągnąć. Mimo przegranej z Iranem atmosfera w naszym zespole jest doskonała - stwierdził pomocnik Faycal Fajr, który odniósł się do występu skazywanych na "pożarcie" Islandczyków, którzy potrafili zremisować z faworyzowaną Argentyną 1:1.



Maroko przegrało pierwsze spotkanie, dlatego nie ma wyjścia i musi postawić wszystko na jedną kartę - uważa portugalski piłkarz Andre Silva.



Głównym zadaniem drużyny z Afryki Północnej będzie zatrzymanie Ronaldo, który w kadrze narodowej strzelił 84 bramki w 151 występach. Marokańska defensywa, którą kieruje doświadczony Mehdi Benatia z Juventusu Turyn, w sześciu grach eliminacyjnych nie straciła ani jednego gola.



Eksperci zauważają, że mocno "wiekowi" są środkowi obrońcy, ale ekipy portugalskiej. Jose Fonte i Pepe mają po 35 lat, zaś ich ewentualny zmiennik Bruno Alves jest o dwa lata starszy.



Bardzo ciekawie wygląda też rywalizacja obu trenerów - Fernando Santosa (Portugalia) i Herve Renarda (Maroko). Drugi z wymienionych często wspomina, że już jako nastolatek zdał sobie sprawę, że nie będzie wielkim piłkarzem, dlatego założył firmę sprzątającą. Zdarzało się, że wstawał o trzeciej rano, by zdążyć wykonać wszystkie obowiązki. Jednocześnie trenował amatorskie zespoły, a pewnego dnia szczęśliwie zauważył go Claude Le Roy (selekcjoner wielu reprezentacji, głównie afrykańskich) i zatrudnił jako asystenta.



Santos, też były piłkarz, zawdzięcza swoją karierę przypadkowi. Swego czasu ten wykwalifikowany inżynier elektryk pracował w nadmorskim hotelu jako szef działu technicznego. Właścicielem obiektu był prezes klubu Estoril, który pewnego dnia dał mu szansę pracy w roli tzw. tymczasowego trenera. Wiele lat później Santos wywalczył mistrzostwo Europy z reprezentacją Portugalii (2016).



Przypuszczalne składy (grupa B, środa, godz. 14 czasu polskiego, Moskwa):



Portugalia: 1-Rui Patricio - 21-Cedric Soares, 3-Pepe, 6-Jose Fonte, 5-Raphael Guerreiro - 11-Bernardo Silva, 8-Joao Moutinho, 14-William Carvalho, 16-Bruno Fernandes - 17-Goncalo Guedes, 7-Cristiano Ronaldo.



Maroko: 12-Monir El Kajoui - 2-Achraf Hakimi, 6-Romain Saiss, 5-Mehdi Benatia, 3-Hamza Mendyl - 8-Karim El Ahmadi, 14-Mbark Boussoufa - 10-Younes Belhanda, 7-Hakim Ziyech, 16-Noureddine Amrabat - 13-Khalid Boutaib.



Sędzia: Mark Geiger (USA).(PAP)