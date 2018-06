"W mojej ocenie sytuacja Kamila Glika jest zła. W najlepszej wersji wróci do treningów za sześć tygodni" – uważa lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski. To oznaczałoby, że obrońca AS Monaco nie weźmie udziału w piłkarskich mistrzostwach świata.

