Reprezentacja Polski przegrywa w Kazaniu z Kolumbią 0:3. Bramki dla drużyny Jose Pekermana strzelili Yerri Mina, Radamel Falcao i Juan Cuadrado . Ten wynik oznacza, że tracimy szansę na wyjście z grupy H do fazy pucharowej mundialu. W czwartek mecz z Japonią nie będzie miał dla naszej reprezentacji żadnego znaczenia.

Skrót meczu Polska-Kolumbia:



22:42

Przed kamera TVP wypowiedział się Maciej Rybus.



Ciężki mecz. Kolumbijczycy często stwarzali przewagę +dwa na jeden+ czy "trzy na dwa". Do Cuadrado schodził James Rodriguez albo doskakiwał prawy obrońca i ciężko było być blisko nich. Agresywnie podchodziliśmy do nich przez pierwsze 20 minut, łapaliśmy ich w miarę wysoko, później było o to coraz trudniej. Kolumbia grała w piłkę, na jeden, dwa kontakty, a my nie nadążaliśmy za rywalami. Kolumbia na pewno jest lepszym zespołem od Senegalu, świetnie operuje piłką, często nawet nie zdążyliśmy wejść w kontakt z przeciwnikiem i skończyło się bolesną porażką - powiedział zawodnik Lokomotiwa Moskwa.





22:40

Kolumbijczycy już cieszą się ze zwycięstwa. James Rodriguez został wygrany najlepszym zawodnikiem meczu.



22:37

Po meczu Polska - Kolumbia (0:3) kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski dla TVP powiedział:



To nie jest tak, że przegraliśmy minimalnie. Staraliśmy się, ale na ten moment nic więcej nie mogliśmy zrobić. Wiele rzeczy nie tylko dziś, ale w ogóle na mundialu, nie funkcjonowało jak powinno. Walczyliśmy, ale samą walką meczu na mundialu się nie wygra. Trzeba dołożyć jakości, a tej jakości było zdecydowanie za mało - powiedział Lewandowski.

22:06

22:05

Tak przedstawia się sytuacja w grupie H. W walce o awans do 1/8 finału liczy się Japonia, Senegal i Kolumbia.



Mundial 2018. Grupa H. Tabela: Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki Pkt Japonia 2 1 1 0 4-3 4 Senegal 2 1 1 0 4-3 4 Kolumbia 2 1 0 1 4-2 3 Polska 2 0 0 2 1-5 0

95'

KONIEC MECZU. Przegrywamy z Kolumbią 0:3 i tracimy jakiekolwiek szanse na wyjście z grupy. Czwartkowy mecz z Japonią nie będzie miał dla naszej drużyny żadnego znaczenia.



88'

Groźny strzał na kolumbijską bramkę zza pola karnego oddał Robert Lewandowski, ale jego uderzenie obronił Ospina.



85'

Żółtą kartką ukarany Jacek Góralski. Kolumbia miała kolejną szanse na bramkę, ale po strzale piętą Rodrigueza piłkę z linii bramkowej wybił Jan Bednarek.



81'

Była szansa na honorowa bramkę. Po rzucie rożnym do strzału na piątym metrze doszedł Grzegorz Krychowiak, ale jego strzał został zablokowany.



80'

Zmiana w polskiej drużynie. Kamil Glik zastępuje Michała Pazdana.



78'

Zmiany w reprezentacji Kolumbii. Na boisko wchodzą Jefferson Lerma i Carlos Bacca. Boisko opuścili Falcao i Quintero.



75'

3:0 dla Kolumbii. Bramkę strzela Juan Cuadrado po podaniu Jamesa Rodrigueza.



72'

Reaguje Adam Nawałka. W miejsca Bartosza Bereszyńskiego na placu gry pojawia się Łukasz Teodorczyk.



70'

2:0 dla Kolumbii. Po prostopadłym podaniu Juana Quintero w sytuacji "sam na sam" ze Szczęsnym znalazł się Radamel Falcao i spokojnie pokonał polskiego bramkarza.



66'

Do kolejnej sytuacji strzeleckiej doszedł Lewandowski, ale jego uderzenie z głową zablokował Davinson Sanchez.



61'

Pierwszą żółta kartką w tym spotkaniu został ukarany Jan Bednarek.



58'

Ależ miał sytuację Robert Lewandowski. Bardzo dobrym podaniem z naszej połowy popisał się Łukasz Piszczek. W sytuacji "sam na sam" z bramkarzem znalazł się Lewandowski, ale jego strzał wybronił Ospina.



57'

Pierwsza zmiana w reprezentacji Polski. Za Dawida Kownackiego na plac gry wchodzi Kamil Grosicki.



53'

Druga połowa zaczęła się od dominacji Kolumbijczyków. Na bramkę Szczęsnego strzelał Falcao, ale strzał został zablokowany.



46'

Zaczynamy druga połowę. POLSKA DO BOJU!



Przerwa

Kolumbia góruje nad Polską w prawie każdej statystyce. Podopieczni Jose Pekermana więcej biegają, częściej są przy piłce, dokładniej podają.



Przerwa

W pierwszej połowie meczu Polska nie oddała celnego strzału na bramkę Davida Ospiny. Kolumbijczykom taka sztuka udała się raz.



45'

Koniec pierwszej połowy. Polska po bramce Yerri Miny przegrywa z Kolumbią 0:1. Taki wynik oznacza, że nasza reprezentacja traci szansę na wyjście z grupy H.



41'

Moment strzelenia bramki.



40'

Bramka dla Kolumbii. Po rzucie rożnym piłkę z prawej strony dośrodkował James Rodriguez a z piątego metra Wojciecha Szczęsnego pokonał Yerri Mina.



37'

Coraz bardziej przeważają Kolumbijczycy. Groźnym dryblingiem z prawej strony popisał się Cuadrado, minął w polu karnym dwóch rywali. ale jego mocne dośrodkowanie wybił na rzut rożny Wojciech Szczęsny.



31'

Zmiana w drużynie Kolumbii. Boisko opuszcza z numerem 8 Abel Aguilar. W jego miejsce pojawia się Mateus Uribe.



25'

Groźna kontra Kolumbii. Radamel Falcao podał piętą w polu karnym do Juana Cuadrado, ale piłkę na rzut rożny wybił Łukasz Piszczek.



19'

Strzał zza pola karnego oddał Piotr Zieliński, ale jego uderzenie zostało zatrzymane.



15'

14'

Inicjatywę w meczu przejęła Kolumbia, ale Polacy nie dopuszczają do strzałów na bramkę Szczęsnego.



9'

Pierwsza akcja kombinacyjna Kolumbijczyków pod polską bramką. Piłkę zagraną w pole karne pewnie złapał Wojciech Szczęsny.



5'

Ładna akcja prawym skrzydłem Bereszyńskiego, ale nie udało mu się oddać strzału. Chwilę później głową próbował strzelać Lewandowski, ale piłkę pewnie złapał Ospina. Na razie dominujemy!



2'

Dobry początek Polski. Polacy mieli już 2 rzuty rożne. Kolumbia nie może opuścić własnej połowy.



1"

Zaczynamy! Grę rozpoczynają Polacy.



19:36

Polska dzisiaj zagra w ustawieniu 1-3-4-3. Kolumbia jest ustawiona w formacji 1-4-2-3-1.



19:32

19:25

Jak donosi nasz dziennikarz Paweł Pawłowski, na ulicach Kazania dominują kibice z Kolumbii. Według wstępnych danych, mają oni też mieć przewagę na trybunach Kazań Areny.



19:07

W tym momencie tabela grupy H przedstawia się następująco:



18:53

Skład na mecz podał też trener Kolumbii Jose Pekerman.



18:50

W porównaniu do meczu z Senegalem, Adam Nawałka dokonał 4 zmian w składzie. Nowymi zawodnikami w podstawowej "11" są: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Jacek Góralski i Dawid Kownacki. Na ławce usiąda: Kamil Grosicki, Jakub Błaszczykowski, Arkadiusz Milik Thiago Cionek.





18:45

Skład Polski: 1. Wojciech Szczęsny - 20. Łukasz Piszczek, 5. Jan Bednarek, 2. Michał Pazdan - 18. Bartosz Bereszyński, 10. Grzegorz Krychowiak, 6. Jacek Góralski, 19. Piotr Zieliński, 13. Maciej Rybus - 23. Dawid Kownacki, 9. Robert Lewandowski.

18:28

Skład, który pośle do boju Adam Nawałka ma zostać ogłoszony o 18:45.





18:25

Przed meczem 6-letnia Laura przepytała reprezentantów Polski. Zapytała ich o to, czy lubią być ojcami.



18:20

Szatnia Polaków już czeka na biało-czerwonych.



18:15