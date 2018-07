Na stadionie w Petersburgu w meczu o trzecie miejsce Belgia zagra z Anglią. Jeżeli zwycięży drużyna Roberto Martineza, to będzie to największy sukces w historii tej reprezentacji. W przypadku zwycięstwa „Lwów Albionu”, będzie to najlepsze osiągnięcie tej drużyny od 1966 roku, kiedy Anglikom udało się sięgnąć po mistrzostwo świata. Obie drużyny grały ze sobą w meczu grupowym. W nim triumfowała Belgia 1:0.

Thorgan Hazard (po lewej) i Phil Jones (po prawej) w walce o piłkę w meczu Belgia - Anglia w rozgrywkach grupowych /ARMANDO BABANI /PAP/EPA

