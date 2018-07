Najciekawsze liczby i rekordy związane z mundialem w Rosji:



1 ...raz w historii reprezentacja Anglii wygrała na mundialu serię rzutów karnych. We wtorek - po niepowodzeniach w 1990, 1998 i 2006 roku - wyeliminowała w serii "jedenastek" Kolumbię.



3. ...raz z rzędu już po fazie grupowej z imprezą pożegnali się obrońcy tytułu: do Włochów (2010) i Hiszpanów (2014) dołączyli Niemcy.



7. ...raz z kolei Meksyk odpadł w 1/8 finału: tym razem uległ Brazylii 0:2.



8 ...to w reprezentacji Anglii numer pechowy. Jordan Henderson został we wtorek czwartą "ósemką" w historii, która w serii rzutów karnych nie wykorzystała szansy. Dołączył tym samym do Chrisa Waddle'a (1990), Davida Batty'ego (1998) i Franka Lamparda (2006).



10 ...bramek samobójczych padło dotąd w Rosji. Poprzedni rekord - było to 6 goli samobójczych - ustanowiono 20 lat temu we Francji.



12 ...goli zdobyła dotąd w Rosji reprezentacja Belgii: to najlepszy wynik w całej mundialowej stawce.



15 ...fauli popełnił dotąd Argentyńczyk Javier Mascherano: najwięcej ze wszystkich piłkarzy grających na MŚ w Rosji.



17 ...mundialowych meczów z opaską kapitana rozegrał Meksykanin Rafael Marquez, co czyni go rekordzistą.



23 ...razy faulowany był Brazylijczyk Neymar: najczęściej ze wszystkich piłkarzy.



28 ...rzutów karnych zostało podyktowanych i jest to rekord. 21 z nich zostało zamienionych na gole.



30 ...strzałów na bramkę oddali Belgowie - najwięcej ze wszystkich drużyn.



31 ...ze 146 bramek - czyli ponad 21 procent - padło po 80. minucie meczu.



48 ...lat temu miała poprzednio miejsce sytuacja, gdy w fazie pucharowej drużynie udało się odrobić dwubramkową stratę. Tym razem w 1/8 finału Belgia, która przegrywała już z Japonią 0:2, zwyciężyła ostatecznie 3:2.



51 ...kilometrów przebiegł w czterech meczach Duńczyk Christian Eriksen - najwięcej ze wszystkich piłkarzy.



60 ...lat trzeba było czekać na kolejnego nastolatka, który w jednym meczu fazy pucharowej MŚ zdobędzie dwie bramki. W 1958 roku dokonał tego Brazylijczyk Pele, teraz dołączył do niego Francuz Kylian Mbappe.



70 ...fauli popełnili dotąd Rosjanie - najwięcej ze wszystkich drużyn.



146 ...goli padło do tej pory w turnieju: daje to średnią 2,61 gola na mecz. Rekordowymi były pod tym względem MŚ 1998 i 2014: po 171 bramek i średnia 2,67.



3120 ...podań wymienili od początku mundialu piłkarze Hiszpanii: najwięcej ze wszystkich drużyn.