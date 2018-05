Rzecznik Prokuratury Generalnej Rosji Aleksandr Kuriennoj oświadczył, że prokuratura skierowała odpowiedzi do strony polskiej w sprawie jej wniosku o dostęp do wraku samolotu Tu-154M, który rozbił się w Smoleńsku oraz wniosku dotyczącego zwrotu szczątków maszyny.

Szczątki tupolewa na zdj. z 2010 roku / Jacek Turczyk / PAP





Kuriennoj, którego wypowiedź przekazała agencja TASS, wymienił wnioski, z którymi - według jego słów - wystąpiła polska Prokuratura Krajowa. Jak oświadczył, wniosek "z prośbą o zorganizowanie dostępu do szczątków Tu-154M w celu przeprowadzenia przez przedstawicieli Polski kolejnego badania" strona rosyjska otrzymała w czerwcu 2017 roku. Wniosek "dotyczący zwrócenia do Polski szczątków tego samolotu" Rosja otrzymała w lutym 2017 roku.





Odpowiedź na niniejsze wnioski została nie tylko przygotowana i wysłana przez stronę rosyjską, ale i otrzymana bezpośrednio przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości 23 kwietnia 2018 roku - oświadczył Kuriennoj. Podkreślił, że jego zamiarem jest "zaprzeczenie niewiarygodnym oświadczeniom strony polskiej na temat niewykonania konkretnych wniosków" polskiej Prokuratury Krajowej. Nie wyjaśnił jednak, o jakie oświadczenia chodzi.



Wszystkie bez wyjątku wnioski polskiej Prokuratury Krajowej pod adresem Federacji Rosyjskiej o okazanie pomocy prawnej w sprawach karnych związanych z katastrofą (smoleńską) są szczegółowo rozpatrywane w trybie określonym porozumieniami międzynarodowymi i rosyjskim ustawodawstwem, przy przestrzeganiu niezbędnych terminów - podkreślił Kuriennoj.





"Apelujemy o zaprzestanie spekulacji"

W oświadczeniu opublikowanym w piątek wieczorem przez rosyjskie MSZ uznano za bezpodstawne zarzuty ukrywania informacji dotyczących dochodzenia w sprawie katastrofy polskiego samolotu pod Smoleńskiem. "Apelujemy o zaprzestanie spekulacji, które szkodzą normalnej współpracy kompetentnych resortów obu państw" - napisano.



Rosyjskie MSZ oceniło, że wnioski polskiej prokuratury o pomoc prawną są rozpatrywane przez prokuraturę rosyjską w ustalonym trybie. "Postawione w nich zapytania są starannie studiowane w ścisłej zgodności z naszymi prawnomiędzynarodowymi zobowiązaniami. Jest oczywiste, że to nie zakłada automatycznego przedstawienia polskim kolegom pozytywnych wniosków dotyczących całego spektrum interesujących ich zagadnień" - napisał rosyjski resort dyplomacji.



W oświadczeniu oceniono, że władze Polski "najpewniej w dalszym ciągu doszukują się w działaniach strony rosyjskiej złych intencji, kształtują w swoim społeczeństwie przekonanie, że Moskwa świadomie przeszkadza wyjaśnieniu "prawdziwych" przyczyn katastrofy prezydenckiego samolotu, chociaż okoliczności tej tragedii dawno ustalono i ogłoszono".



MSZ w Warszawie poinformowało 14 kwietnia, że strona polska wielokrotnie zwracała się do odpowiednich organów rosyjskich o pomoc prawną. "Władze Federacji Rosyjskiej odmówiły wykonania czterech wniosków o pomoc prawną, skierowanych w latach 2016-2017 do Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej w toku postępowań karnych prowadzonych przez Zespół Śledczy Nr I Prokuratury Krajowej, związanych z katastrofą smoleńską" - wskazało ministerstwo. Wyjaśniło, że wnioski o pomoc prawną dotyczyły dostępu do wraku samolotu państwowego TU-154M, w celu przeprowadzenia czynności procesowych przez polskich prokuratorów, a także przekazania stronie polskiej dokumentów. "Aktualnie pięć wniosków o pomoc prawną skierowanych przez Zespół Śledczy Nr I Prokuratury Krajowej do Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej w latach 2017 i 2018 nie zostało jeszcze zrealizowanych" - wskazano w oświadczeniu.



MSZ zaznaczyło, że Polska "uznaje przedłużające się przetrzymywanie wraku Tu-154M na terytorium Federacji Rosyjskiej za pozbawione podstaw prawnych, nieznajdujące racjonalnego i praktycznego uzasadnienia oraz naruszające prawnomiędzynarodową zasadę dobrej wiary".