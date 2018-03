Jest zgoda rosyjskiego Komitetu Śledczego, ale moskiewscy śledczy od ponad pół roku nie chcą wyznaczyć terminu przyjęcia polskich prokuratorów - wynika z korespondencji, do jakiej dotarli reporterzy śledczy RMF FM. To zabawa w kotką i myszkę - tak nieoficjalnie polska strona opisuje zachowanie Rosjan w sprawie dostępu do wraku tupolewa.

