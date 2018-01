Korea Północna i Południowa rozpoczęły pierwsze oficjalne rozmowy od ponad dwóch lat. Doszło do nich w klimacie rosnących oczekiwań na odwilż w relacjach między oboma krajami - podkreśla agencja Kyodo. Do spotkania doszło w Panmundżomie, na granicy obu państw. Głównym tematem rozmów na wysokim szczeblu w "wiosce rozejmowej", w strefie zdemilitaryzowanej, był udział Korei Północnej w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Korei Południowej. Oczekuje się jednak, że dyskusje mogą wykroczyć poza temat igrzysk.

Minister do spraw zjednoczenia Czho Miung Kiun, który przewodniczy pięcioosobowej delegacji południowokoreańskiej powiedział wcześniej, że będzie starał się omówić sposoby na zmniejszenie napięć militarnych, a także planuje poruszyć delikatną kwestię rozdzielonych rodzin.



Przeprowadzimy rozmowy w spokojny sposób, tak aby Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu i Paraolimpiada były festiwalem pokoju i aby rozmowy stały się pierwszym krokiem do poprawy wzajemnych stosunków - powiedział.



Korea Północna zgodziła się wysłać własną delegację, złożoną z wysokiej rangi urzędników, sportowców, dziennikarzy i cheerleaderek, na Zimowe Igrzyska Olimpijskie, które odbędą się w lutym w Pjongczangu - poinformował we wtorek przedstawiciel władz w Seulu.

Seul zaproponował, by sportowcy z obu Korei maszerowali razem podczas ceremonii otwarcia i zakończenia igrzysk oraz podczas innych wspólnych uroczystości. Władze południowokoreańskie zaproponowały też wznowienie tymczasowych spotkań rodzin rozdzielonych przez wojnę na półwyspie z lat 1950-1953 oraz rozpoczęcie rozmów w celu zmniejszenia napięć w obszarach przygranicznych.



Olimpiada w Pjongczangu ma się odbyć w dniach 9-25 lutego.

Prezydent USA Donald Trump w weekend z zadowoleniem przyjął informację o planowanych rozmowach między Koreami, mówiąc, że rozmowy mogą doprowadzić do pozytywnego rozwoju sytuacji, chociaż politycy z niektórych krajów obawiają się, że działanie Korei Północnej może być próbą wbicia klina między Seul i Waszyngton.



Jeśli coś może się wydarzyć i coś może wyjść z tych rozmów, byłoby to wielką rzeczą dla całej ludzkości, byłoby to wielką rzeczą dla świata - podkreślił.



Prezydent USA dodał również, że jest otwarty na rozmowę z przywódcą Korei Północnej. Jednak zasugerował, że będzie ona poprzedzona warunkami wstępnymi. Jak powiedział, Stany Zjednoczone nigdy nie będą tolerować zbrojeń nuklearnych Korei Północnej.

Zarówno południowo i północnokoreańscy główni delegaci do rozmów w Domu Pokoju w wiosce granicznej w strefie zdemilitaryzowanej są doświadczonymi negocjatorami w historii stosunków między oboma krajami.



Korea Południowa ma nadzieję, że udział Korei Północnej w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich może stać się przyczynkiem do zapewnienia większej stabilności w regionie.



Tylko dwoje północnokoreańskich sportowców zakwalifikowało się do udziału w Zimowych Igrzysk Olimpijskich, jednak Korea Północna nie potwierdziła w terminie (w październiku ubiegłego roku) udziału Ryom Tae Ok i Kim Ju Sik.



Jeśli zakres rozmów ulegnie rozszerzeniu, urzędnicy z Korei Południowej prawdopodobnie wystąpią o umożliwienie zjazdu rodzin rozdzielonych po wojnie w Korei w latach 1950-53. Ostatni zjazd odbył się w październiku 2015 r. gdy doszło do spotkania ok. 250 Koreańczyków z Korei Południowej i 190 z Korei Północnej w ośrodku w Górach Diamentowych.

