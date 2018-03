Parlament Europejski uznał, że reżim prezydenta Syrii Baszara el-Asada, Rosja oraz Iran odpowiedzialne są za "haniebne" zbrodnie w Syrii. Wezwał też władze w Damaszku oraz Moskwę i Teheran do respektowania 30-dniowego zawieszenia broni.

Europosłowie w rezolucji potępili "okrucieństwa, ostrzał cywilów i powszechne łamanie praw człowieka oraz prawa międzynarodowego popełnione w Syrii" / PAP/EPA/YOUSSEF BADAWI /

Europosłowie w rezolucji potępili "okrucieństwa, ostrzał cywilów i powszechne łamanie praw człowieka oraz prawa międzynarodowego popełnione w Syrii w trakcie siedmioletniego konfliktu".

Ich zdaniem najnowszym świadectwem spirali przemocy jest ofensywa syryjskiego reżimu przeciwko zbuntowanej prowincji Wschodnia Guta. Posłowie wezwali wszystkie strony, w szczególności reżim Asada, Rosję i Iran, do wdrożenia 30-dniowego zawieszenia broni ustalonego przez Radę Bezpieczeństwa ONZ 24 lutego i udzielenia ludności pomocy humanitarnej.



Podkreślili, że reżim syryjski i jego sojusznicy, Rosja i Iran, "są odpowiedzialni na mocy prawa międzynarodowego za haniebne zbrodnie, które nadal popełniane są w Syrii, oraz gospodarcze konsekwencje interwencji wojskowych".



Powtarzające się rosyjskie weto w Radzie Bezpieczeństwa w sprawie Syrii i wysiłki na rzecz wznowienia dochodzeń ONZ w sprawie ataków chemicznych w Syrii są haniebne - wskazali, dodając, że "utrudnianie międzynarodowych dochodzeń jest bardziej niż cokolwiek innego oznaką winy".



W debacie brała udział m.in. polska europosłanka Anna Fotyga (PiS). Podkreśliła, że sytuacja we Wschodniej Gucie od czasu przyjęcia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nie uległa poprawie. Co więcej, siły Baszara el-Asada popełniają tam coraz więcej zbrodni wojennych - dodała, zwracając uwagę, że krwawą politykę Asada wspierają nawet niektórzy członkowie RB ONZ, jak Rosja.



Posłowie PE opowiedzieli się również za utworzeniem trybunału ds. zbrodni wojennych w Syrii, w oczekiwaniu na skuteczne przekazanie sprawy do Międzynarodowego Trybunału Karnego.



Europosłowie zaapelowali, by odnawiać wysiłki zmierzające do znalezienia politycznego rozwiązania w ramach prowadzonego przez ONZ procesu genewskiego. Wezwali szefową unijnej polityki zagranicznej Federicę Mogherini, by zwiększyć rolę UE w rozmowach pokojowych, wspierać utrzymanie stref zakazu lotów, aktywnie wspierać syryjskie społeczeństwo obywatelskie i przeznaczyć znaczące środki na odbudowę Syrii.