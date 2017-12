Nadszedł czas, byście wybrali najpiękniejszą kolędę naszego bożonarodzeniowego karaoke! W minionych 12 dniach odwiedziliśmy 12 miast w całym kraju i rozdaliśmy w nich w sumie 12 tysięcy zielonych, pachnących Choinek pod Choinkę od RMF FM. W każdym z tych miejsc zachęcaliśmy Was również do wspólnego kolędowania. Chętnych nie brakowało, wszyscy spisali się znakomicie! Z myślą o wielkim finale tego świątecznego karaoke w każdym z miast wybraliśmy jedno wyjątkowe wykonanie: a jedną z tych 12 pieśni usłyszymy na antenie RMF FM w Wigilię tuż po 17:00 na rozpoczęcie Wieczoru Kolęd! O tym, które wykonanie to będzie, decydujecie Wy: zobaczcie wszystkie wykonania i zagłosujcie! Głosy możecie oddawać do godziny 16:00 w Wigilię. Zapraszamy do zabawy!

Bohaterowie wielkiego finału naszego świątecznego karaoke /RMF FM /

