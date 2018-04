Anthony Joshua pokonał jednogłośnie na punkty Josepha Parkera w 12-rundowej walce unifikacyjnej o tytuł bokserskiego mistrza świata wagi ciężkiej trzech z czterech najważniejszych federacji. Do tej pory do niespełna 29-letniego Brytyjczyka należały pasy IBF, WBA i mniej liczącej się IBO - po sobotniej gali w Cardiff Joshua dołączył do swej kolekcji odebrany 26-letniemu Nowozelandczykowi tytuł czempiona WBO.

