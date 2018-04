"Jestem w Polsce aby kontynuować nasz dialog; zmiana w polskim rządzie doprowadziła do zmiany w klimacie naszych relacji, chociaż nie zgadzamy się we wszystkim, to mamy szczery i otwarty dialog na wszystkie sprawy nas interesujące" – powiedział Frans Timmermans, który odbył dziś serię spotkań z polskimi politykami. Wiceszef Komisji Europejskiej rozmawiał z Krzysztfoem Szczerskim, Pawłem Muchą, Mateuszem Morawieckim oraz z I prezes SN Małgorzatą Gersdorf. "Chodzi nam o to, by istota systemu nie została zagubiona, jest pewne pole manewru, ale za wcześnie powiedzieć, jak kompromis będzie wyglądał" - tak rozmowy z Komisją Europejską skomentował szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Frans Timmermans i Jacek Czaputowicz / Paweł Supernak / PAP

Wiceszef KE: Zmiana w polskim rządzie doprowadziła do zmiany w klimacie naszych relacji

Zmiana w polskim rządzie doprowadziła również do zmiany w klimacie naszych relacji, mamy szczery i otwarty dialog na interesujące nas sprawy - mówił w poniedziałek wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans na wspólnej konferencji prasowej z szefem MSZ Jackiem Czaputowiczem.



Timmermans podkreślił, że z polską stroną miał bardzo intensywny dialog w ostatnich miesiącach, a jego wizyta w Warszawie jest kontynuacją tego dialogu.



Przez zbyt długi czas nie mieliśmy dialogu, wymienialiśmy tylko listy i pisma, a zmiana w rządzie doprowadziła również do zmiany w klimacie naszych relacji - powiedział wiceszef KE.



Chociaż nie zgadzamy się od razu, co do wszystkiego, to mamy szczery i otwarty dialog na wszystkie sprawy interesujące nas wzajemnie - dodał.



Podkreślił, że dla KE jest ważne, żeby wypracować rozwiązania "w sposób europejski".



Naszą intencją jest wyszukanie rozwiązań dla problemów, które jeszcze istnieją i jest silną wolą Komisji, by współpracować z rządem nad wynajdowaniem takich rozwiązań - zaznaczył Timmermans.

Szef MSZ: Polska i KE dążą do znalezienia kompromisu i zamknięcia sprawy art. 7

Obie strony: Polska i KE dążą do znalezienia kompromisu, który umożliwi zamknięcie sprawy art. 7 i przejście do realizacji ważnych wyzwań przed jakimi stroi UE - powiedział w poniedziałek szef MSZ Jacek Czaputowicz podczas konferencji prasowej z wiceszefem KE Fransem Timmermansem.



Wiceszef KE podczas poniedziałkowej wizyty w Warszawie spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem spraw zagranicznych, szefem gabinetu prezydenta Krzysztofem Szczerskim, wiceszefem Kancelarii Prezydenta Pawłem Muchą, I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską.



Staraliśmy się tą wizytę w taki sposób zorganizować, aby pan przewodniczący miał opinię różnych instytucji biorących udział w reformie systemu sądownictwa i by mógł wyrobić sobie opinię na temat tego, jak ta reforma przebiega i jakie są jeszcze ewentualne możliwości przyjęcia pewnych usprawnień sugerowanych przez KE - powiedział Czaputowicz.



Dodał, że po raz trzeci spotkał się z wiceszefem KE w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Cieszę się, że mamy intensywny dialog nt. praworządności w Polsce - powiedział. Zaznaczył, że podobny dialog prowadzi też premier Mateusz Morawiecki z szefem KE Jean-Claudem Junckerem.



Obie strony dążą do znalezienia pewnego konsensusu, kompromisu, który umożliwi zamknięcie sprawy art. 7 i przejście do realizacji wspólnych ważnych wyzwań przed którymi stoi UE dotyczących bezpieczeństwa, wieloletnich ram finansowych, dotyczących zyskania legitymacji dla reformy UE - wymieniał szef MSZ.



Czaputowicz zadeklarował też gotowość Polski do wzięcia udziału w reformie i "rozwiązywaniu problemów" Unii Europejskiej.

Szczerski: Liczymy, że dialog KE z polskim rządem zakończy się kompromisem

Liczymy na to, że dialog KE z polskim rządem w ramach procedury art. 7. zakończy się kompromisem, który pozwoli przeprowadzić reformę sądownictwa w sposób konsekwentny, a jednocześnie pozwoli Europie zająć się problemami, które przed nią stoją - powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, komentując swoje spotkanie z wiceszefem KE.



Jak oświadczył po spotkaniu Szczerski, "sprawa reformy sądownictwa jest wewnętrzną sprawą Polski, kształt tej reformy jest wewnętrzną sprawą polskiego państwa".



Jest to reforma dotycząca ustroju polskiego państwa, tym samym jest kwestią decyzji instytucji polskiego państwa, w jaki sposób ta reforma zostanie przeprowadzona, jaki będzie jej kształt - podkreślił Szczerski.



Przekazaliśmy też przekonanie, że liczymy na to, że ten dialog KE z polskim rządem w ramach procedury art. 7. zakończy się kompromisem, który pozwoli polską reformę przeprowadzić w sposób spokojny i konsekwentny a jednocześnie pozwoli też Europie zająć się wspólnie z Polską problemami, które przed Europą dzisiaj stoją - powiedział szef gabinetu prezydenta.

Poniedziałkowa wizyta wiceprzewodniczącego KE w Warszawie to element - jak podkreśla rząd - dialogu między polskimi władzami a Komisją Europejską ws. sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz ustaw dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.



Szef KPRM Michał Dworczyk jeszcze w niedzielę zapowiadał, że przedstawione pod koniec marca projekty nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym, a także nowela ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, będą jednym z tematów poniedziałkowych rozmów. Podkreślił, że wstępne sygnały wskazują, iż zaproponowane zmiany zostały "pozytywnie przyjęte przez polityków i urzędników Unii Europejskiej".

KE zapowiedziała, że będzie analizowała złożone poprawki. Przygotowane przez PiS projekty zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym oraz projekt nowelizacji przepisów ustaw o organizacji Trybunału Konstytucyjnego i statusie jego sędziów nie zostały dotychczas merytorycznie skomentowane przez KE.



Projekt nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym przewiduje, że minister sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć decyzji o odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu bez opinii kolegium sądu oraz Krajowej Rady Sądownictwa. W projekcie PiS zaproponowano też zrównanie wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów dla kobiet i mężczyzn do 65 lat.



Projekt nowelizacji przepisów ustaw o organizacji Trybunału Konstytucyjnego i statusie jego sędziów przewiduje opublikowanie trzech dotychczas niepublikowanych orzeczeń wydanych z naruszeniem prawa przez TK.



Komisja Europejska, podejmując w grudniu decyzje o uruchomieniu wobec Polski procedury z art. 7 Traktatu o UE, dała Polsce trzy miesiące na wprowadzenie w życie rekomendacji dotyczących praworządności. Dotyczyły one m.in. zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, w tym niestosowania zapisu o obniżonym wieku emerytalnym wobec obecnych sędziów.



(ug)