​Komisja Europejska musi wytłumaczyć zwolennikom PiS i innym siłom narodowym w Europie, że istnieją czerwone linie, których nie mogą przekraczać - komentuje dziennik "New York Times", chwaląc uruchomienie przez KE art. 7 traktatu UE wobec Polski. "Od dawna jest oczywiste, że Kaczyński i ludzie jemu podobni nie mają szacunku dla praworządności. Od powrotu PiS do władzy w 2015 roku, (Kaczyński - PAP) atakował wszelki sprzeciw wobec swego narodowego programu, czy to ze strony Wspólnoty, czy też mediów, partii liberalnych czy sądów, jako działalność wywrotową wobec woli narodu" - zaznacza gazeta.

