Jest projekt autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zgodnie z nim, pierwsze posiedzenie rady zwołuje prezes Trybunału Konstytucyjnego. W tej chwili ma to zrobić pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Małgorzata Gersdorf do tej pory nie wyznaczyła jednak terminu pierwszego posiedzenia KRS. Rada jest w tej chwili zdominowana przez sędziów wybranych przez Sejm głosami PiS-u i Kukiz'15. Już w ubiegły czwartek dziennikarz RMF FM Tomasz Skory podkreślał, że Krajowa Rada Sądownictwa nie działa, niemożliwe jest więc powołanie nowego Sądu Najwyższego. "Rządzący tego nie przewidzieli i próbując to naprawić, prawdopodobnie znów napiszą coś na kolanie" - przewidywał na blogu nasz dziennikarz.

