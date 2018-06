Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans przyjedzie do Polski w poniedziałek 18 czerwca, by rozmawiać o kwestii reformy wymiaru sprawiedliwości i o praworządności.

/ Wiktor Dąbkowski / PAP/EPA

Wizytę wiceszefa KE Fransa Timmermansa zaplanowano w Polsce na 18 czerwca. Będzie to okazja do kontynuowania dialogu między Polską i Komisją Europejską w sprawie praworządności. On sam poinformował na Twitterze, że będzie rozmawiał o praworządności z premierem Mateuszem Morawieckim.

W środę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się debata na temat reformy wymiaru sprawiedliwości i praworządności w Polsce. Timmermans ma wziąć w niej udział. Wiceszef KE, który już przebywa w Strasburgu, we wtorek uczestniczył w debacie poświęconej przygotowaniom do czerwcowego szczytu UE w Brukseli.

W Strasburgu jest też wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, który spotka się z szefami głównych grup politycznych w europarlamencie. Tematem rozmów jest m.in. kwestia praworządności w Polsce.

Nie będzie natomiast spotkania Timmermans-Szymański. Rozmowy ministra Szymańskiego dotyczą budżetu UE, Brexitu i dyrektywy gazowej. Kwestia praworządności pojawia się na marginesie - mówił wcześniej w rozmowie z korespondentka RMF FM w Brukseli jeden z polskich dyplomatów. Nie sprowadzajmy całej polityki UE do Timmermansa - dodał.

(j.)