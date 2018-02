Stowarzyszenie "Iustitia" apeluje do sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat, żeby nie odchodzili w stan spoczynku. Taki obowiązek nakłada na nich nowa ustawa o Sądzie Najwyższym, która wejdzie do życia 3 kwietnia. Jak ustalił reporter RMF FM Patryk Michalski, część sędziów rozważa niezastosowanie się do nowych przepisów.

