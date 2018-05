1 czerwca coraz bliżej. Na ten dzień z niecierpliwością czekają wszystkie dzieciaki. I choć Dzień Dziecka powinien kojarzyć się z radością i prezentami, to nie wszystkie maluchy będą mogły tego doświadczyć. Dlatego radio RMF FM z myślą o dzieciach, które 1 czerwca będą spędzać w szpitalach, przygotowało - tradycyjnie już - audiobooka. Chcemy wywołać uśmiech na ich twarzach i sprawić, by choć na chwilę przeniosły się ze szpitalnych łóżek do radosnego, bajkowego świata. W tym roku zapraszamy wraz z Panem Kuleczką i jego podopiecznymi - psem Pypciem, kaczką Katastrofą i muchą Bzyk-Bzyk!

Pan Kuleczka. Marzenia Karolina Bereza, RMF FM

Podobnie jak w poprzednich latach w ramach akcji charytatywnej radio RMF FM przygotowało bajkowy audiobook, który trafi do małych pacjentów szpitali w całej Polsce. Nasi reporterzy 1 czerwca przekażą płyty małym pacjentom. Nasza bajka nie trafi do sklepów - audiobook udostępnimy na www.rmf24.pl w wersji do pobrania na dysk. Zaprosimy Was też do zabawy, w której będzie można wygrać płyty z naszym słuchowiskiem. Uruchomimy również specjalną stację na RMF On, gdzie będziecie mogli posłuchać niezwykłej opowieści o Panu Kuleczce.

Pan Kuleczka i przyjaciele!

Pan Kuleczka zdobył serca nie tylko malauchów! / ilustracje Elżbieta Wasiuczyńska, wydawca: Media Rodzina /





Autorem naszego słuchowiska jest Wojciech Widłak. Jego książki o Panu Kuleczce podbijają serca nie tylko najmłodszych, ale także ich rodziców.

Dlaczego? Bo Pan Kuleczka to idealny dorosły. Zapewnia bezpieczeństwo, jest tolerancyjny, wyrozumiały, ale jednocześnie uczy poszanowania reguł. Bije z niego ciepło i optymizm. Jest pełny życzliwości. A ponadto zawsze ma czas...

Jego podopiecznymi są kaczka Katastrofa, pies Pypeć i mucha Bzyk-Bzyk. Każde z nich, choć bardzo się różnią, ma swoje miejsce w sercu Pana Kuleczki, który umie sobie poradzić z rozbrykaną Katastrofą, wymyślić interesującą zabawę dla spokojnego Pypcia i przyciągnąć uwagę rozlatanej Bzyk-Bzyk.

W domu Pana Kuleczki nigdy nie jest nudno. O czym przekonacie się, słuchając audiobooka. W przygotowaniu słuchowiska dla najmłodszych wzięła udział Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda, a także znani i lubiani polscy artyści.

Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda / Karolina Bereza / RMF FM

Głos Małżonki Prezydenta RP towarzyszy nam od samego początku słuchowiska, to właśnie Agata Kornhauser-Duda wcieliła się w narratora, który opowiada nam o zwykłych-niezwykłych przygodach czwórki przyjaciół.

Pana Kuleczkę gra Tomasz Oświeciński, który tą rolą zrywa ze swoim dotychczasowym aktorskim wizerunkiem. Tym razem Tomasz Oświeciński nie gra gangstera, ale niezwykle ciepłego starszego pana!

W refleksyjnego psa Pypcia rewelacyjnie - jak zawsze zresztą - wciela się Cezary Pazura. Dodajmy, że to już kolejny nasz wspólny projekt dla dzieciaków. W 2013 roku wraz z Cezarym Pazurą nagraliśmy "120 przygód Koziołka Matołka". To właśnie on udzielił głosu tytułowemu bohaterowi.

Uwielbiana przez dzieciaki, niecierpliwa, ale i pełną energii kaczka Katastrofa mówi głosem Barbary Kurdej-Szatan. Z kolei w muchę Bzyk-Bzyk wciela się piosenkarka Natalia Szroeder.

Dzięki tak wspanialej obsadzie słuchanie barwnych przygód Pana Kuleczki i jego przyjaciół to będzie prawdziwa przyjemność! Zapraszamy i polecamy!

Cezary Pazura, Tomasz Oświeciński, Natalia Szroeder, Barbara Kurdej-Szatan / Karolina Bereza / RMF FM

Nagraliśmy już osiem audiobooków

Bajkowe prezenty dla najmłodszych to już nasza radiowa tradycja. Pierwszy audiobook - z wierszami Jana Brzechwy - powstał pod koniec 2012 roku. Później braliśmy na warsztat m.in. historię Koziołka Matołka, wiersze Juliana Tuwima czy bajkę o Królewnie Śnieżce.

W kolejnych latach nagraliśmy we współpracy z Grzegorzem Kasdepke "Przetwory - opowieść pasteryzowaną na mokro" i "Klub Sportowy Koźlątko".

Na naszym koncie mamy także audiobooka, którego można było też oglądać na deskach krakowskiego teatru Groteska. To baśń braci Grimm "Trzy Świnki" w adaptacji Adolfa Weltschka.

Dla najmłodszych przygotowaliśmy także iście krakowskie słuchowisko, czyli "Legendę o smoku Barabanie i Pomponie Dratewce".

Do prac przy nagrywaniu charytatywnych audiobooków zapraszaliśmy znanych i lubianych aktorów, popularnych piosenkarzy, a także czynnych i byłych sportowców. Na naszych płytach usłyszycie m.in. Jerzego Stuhra, Annę Dymną, Roberta Więckiewicza, Borysa Szyca, Piotra Adamczyka, Cezarego Pazurę, Michała Żebrowskiego, Marka Kondrata, Annę Dereszowską, Agnieszkę Dygant, Bartosza Opanię, Dodę, Margaret, Kayah i wielu, wielu innych!

W większości słuchowisk brali udział także nasi dziennikarze - głosy doskonale znane Wam z Faktów RMF FM.

W każdą, nawet najkrótszą rolę włożyliśmy dużo serca. Wszyscy starali się jak mogli, by efekty były jak najlepsze, a role wyraziste i budzące sympatię najmłodszych. Niektórzy odkryli też w sobie niewykorzystywane na co dzień talenty aktorskie.

Premiera tegorocznego audiobooka już 1 czerwca - w Dzień Dziecka!