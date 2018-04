20 maja 2018 roku odbędzie się I edycja Biegu Weterana ku pamięci poległemu w Afganistanie por. Łukaszowi Kurowskiemu. Patronat honorowy objęła małżonka poległego bohatera Aneta Kurowska. W biegu możesz wziąć udział i Ty! Przeczytaj, co musisz zrobić, by wziąć udział w wydarzeniu.

Bieg odbędzie się 20 maja br. w ramach 18 Europejskich Biegów Ulicznych w Bolesławcu. Start zaplanowany jest na godzinę 11:15.

Celem biegu jest uczczenie i unaocznienie wysiłku polskiego żołnierza w misjach poza granicami naszego kraju. Organizatorem wydarzenia jest Miasto Bolesławiec, Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints oraz MOSiR Bolesławiec.

Trasa biegu to 5 km po nawierzchni asfaltowej (2 pętle). Start i meta odbędą się na Placu Piłsudskiego w Bolesławcu.

Co zrobić, by wziąć udział w biegu?

Aby wziąć udział w biegu należy zgłosić chęć uczestnictwa wypłeniłając formularz zgłoszeniowy znajdujący się TUTAJ

Link do elektronicznych zapisów będzie aktywny do 16 maja 2018 r. Wszystkim zawodnikom startującym w biegu zostaną wydane numery startowe w biurze zawodów.

Uwaga! Obowiązuje limit uczestników - 300 osób (decyduje kolejność wpłat). Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w dniu zawodów od godziny 8:30 do 10:45 w biurze zawodów znajdującym się w namiotach organizatora przy Placu Piłsudskiego w Bolesławcu.

Wzięcie udziału w biegu to opłata w wysokości 20zł (opłata dotyczy pakietu startowego, czyli numeru startowego oraz otrzymania pamiątkowego medalu). Wpisowe jest bezzwrotne i nie ma możliwości przeniesienia go na inną osobę. W przypadku wolnych miejsc po 16 maja 2018r. opłata wzrasta do 30 zł.

Uczestnikami mogą być wszyscy chętni bez względu na miejsce zamieszkania, zarówno amatorzy, jak i zawodnicy posiadający licencje sportowe. Osoby niepełnoletnie mogą wystartować wyłącznie za pisemną zgodą rodziców / opiekunów.

