Minusowa temperatura nadal będzie się dawać we znaki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym mrozie w całym kraju. W nocy w Suwałkach temperatura może spaść do minus 20 stopni. W centralnej Polsce - do minus 17.

Mróz /PA/DARRYL DYCK /PAP

REKLAMA