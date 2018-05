Specjalną lekcję wychowania fizycznego z mistrzyniami olimpijskimi, świata i Europy zorganizowano w Grębocinie koło Torunia. W ćwiczeniach wzięło udział kilkaset uczennic. Do aktywnego stylu życia przekonywały je m.in. Otylia Jędrzejczak, Oktawia Nowacka, Luiza Złotkowska i Iga Baumgart.

Nietypowy WF zorganizowała w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Grębocinie (gmina Lubicz, powiat toruński) Fundacja Otylii Jędrzejczak - w ramach projektu "Mistrzynie w szkołach". Jędrzejczak była zadowolona, że wtorkowa lekcja przyciągnęła tak wiele uczennic. Prawie 400 dziewczyn, uśmiechniętych, chętnych spędzić czas z mistrzyniami, chętnych dowiedzenia się tego, co można w życiu osiągnąć i jak wyznaczać sobie cele. A przede wszystkim - chętnych do ćwiczeń w dniu dzisiejszym. A to jest chyba największe szczęście - powiedziała we wtorek w Grębocinie k. Torunia Otylia Jędrzejczak.

Ta lekcja ma zachęcić dziewczyny do tego, że - nawet, gdy koledzy grają w piłkę nożną - to one znajdą dwa, trzy lub pięć metrów kwadratowych i tam się poruszają. Będą miały zajęcia na specjalnych taśmach i chciałabym, żeby tę lekcję powtarzały przynajmniej raz w miesiącu w swoich szkołach i pamiętały o nas - dodała Jędrzejczak.

Projekt "Mistrzynie w szkołach" - jej zdaniem - ma pokazać młodym dziewczynom, że powinny szukać w sobie mistrzostwa życiowego. Wartości wychodzące ze sportu, mają je nauczyć osiągać cele życiowe, spełniać marzenia, dążyć do nich konsekwentnie i nie obawiać się przeszkód, bo tak wygląda to w sporcie - podkreśliła Otylia Jędrzejczak.

Kobiety sportu w akcji

Na niecodziennej lekcji WF-u pojawiły się - oprócz byłej mistrzyni olimpijskiej, świata, Europy i rekordzistki świata w pływaniu - również: brązowa medalistka igrzysk w Rio de Janeiro w pięcioboju nowoczesnym Oktawia Nowacka, srebrna i brązowa medalistka igrzysk w Soczi i Vancouver w łyżwiarstwie szybkim Luiza Złotkowska, brązowa medalistka mistrzostw świata oraz halowa mistrzyni Europy w lekkoatletycznej sztafecie 4 x 400 m Iga Baumgart, multimedalistka mistrzostw Europy w short tracku Patrycja Maliszewska i mistrzyni Polski elity w kolarstwie szosowym Karolina Karasiewicz.



Najważniejsze jest to, że w ten sposób możemy zachęcić kogoś do ruchu. Tu nie chodzi o sport wyczynowy, ale o aktywność fizyczną, która pomaga budować pewność siebie w codziennym życiu. Ruch pozwala na odpoczynek psychiczny, może być panaceum na wszystkie problemy stresowe - powiedziała Oktawia Nowacka. Podkreśliła, że sama zaczynała przygodę ze sportem od najmłodszych lat. Karierę zaczęłam od klubu pływackiego i wtedy miałam chyba 9 lat. Rok później byłam już w klubie lekkoatletycznym. Przygodę z pięciobojem nowoczesnym zaczęłam w wieku 14 lat - dodała medalistka olimpijska z Rio de Janeiro.



Projekt "Mistrzynie w szkołach" jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

(ak)