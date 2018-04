Trzy osoby usłyszały zarzuty w związku z ubiegłoroczną tragedią na torze kartingowym w Zwardoniu w Śląskiem. Do wypadku doszło w listopadzie. Tylna oś napędu wciągnęła szalik, który miała na szyi jadąca gokartem 21-latka. Młoda kobieta do dziś jest sparaliżowana. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Żywcu.

Prokuratura stawia zarzuty za wypadek na torze kartingowym w Zwardoniu. Zdjęcie ilustracyjne / Seweryn Szczepanik / PAP

Według ustaleń śledczych, pracownik toru kartingowego nie sprawdził , czy 21-latka ma odpowiednio zabezpieczone elementy ubrania.



Zdaniem prokuratury, umyślnie naraził kobietę na niebezpieczeństwo i nieumyślnie doprowadził ją do kalectwa. Grozi mu do 5 lat więzienia.



Po drugie gokart był niesprawny technicznie. Za dopuszczenie go do użytku odpowiedzą właścicielka toru i jej mąż. Grozi im do roku więzienia.



Podejrzani nie przyznają się do zarzutów. Akt oskarżenia w tej sprawie prawdopodobnie do sądu trafi w maju.