Kamienica przy Dahlberga 5 to pierwszy przypadek, gdzie w dokumentach oficjalnych do ratusza wpłynęły zamiary dotyczące czyszczenia kamienic; nie wywołało to żadnych konsekwencji czy reakcji m. st. Warszawy - oświadczył w czwartek przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki.

REKLAMA