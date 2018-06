Luksusowa biżuteria należąca niegdyś do królowej Francji, Marii Antoniny została wystawiona na aukcji w Mediolanie. W kolekcji znajdują się klejnoty, które nigdy nie były wystawiane na widok publiczny. Szacunkowa cena wywoławcza wyniesie od 1 do 2 mln dolarów. Maria Antonina, córka Marii Teresy z Austrii, została królową Francji po ślubie z Ludwikiem XVI. Podobnie jak on została ścięta na gilotynie w czasie rewolucji francuskiej.

