​Pochodzący sprzed wojny komplet posrebrzanych i pozłacanych sztućców trafił do muzeum w Kamieniu Pomorskim. "Skarb" odnalazł mieszkaniec tego miasta, podczas prac na swojej działce.

Depozyt z Kamienia to ponad 20 sztuk łyżek, widelców i noży. / Grzegorz Kurka, Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej /

Sztućce były zakopane pod drzewem. Podczas wyrywania pnia z ziemi ujrzały światło dzienne.

Według dyrektora Muzeum Historii Zmieni Kamieńskiej Grzegorza Kurki, był to tzw. depozyt, ukryty pod koniec wojny przez uciekającą przea Armią Czerwoną niemiecką rodzinę.

To, że Niemcy ukrywali to, czego nie dali rady zabrać ze sobą, świadczy o tym, że mieli nadzieję szybko wrócić do swoich domów - mówi dyrektor.

Tego rodzaju depozytów na odkrycie czeka więcej. / Grzegorz Kurka, Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej /

Depozyt z Kamienia to ponad 20 sztuk łyżek, widelców i noży. Są też dwie łopatki jak do nakładania ciasta. Sztućce są zdobione, część jest pozłacana. Na niektórych wygrawerowane zostały inicjały.

Tego rodzaju depozytów na odkrycie czeka więcej. Muzealnicy proszą, aby zgłaszać im tego typu eksponaty, gdyż mogą mieć sporą wartość historyczną.