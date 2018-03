Warto uczyć się na błędach - przekonują amerykańscy naukowcy i podają kolejne, konkretne argumenty. Okazuje się przy tym, że nie chodzi tylko o to, by tych samych błędów nie powtórzyć. Badacze z Rutgers University-Newark, University of Pennsylvania i Duke University odkryli, że po przemyśleniu swoich błędów, do kolejnych wyzwań podchodzimy z mniejszym poziomem stresu i większą szansą na sukces. Piszą o tym w najnowszym numerze czasopisma "Frontiers in Behavioral Neuroscience".

Po przemyśleniu swoich błędów, do kolejnych wyzwań podchodzimy z mniejszym poziomem stresu /Archiwum RMF FM

REKLAMA