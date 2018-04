Filtry do wody mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Zamiast oczyszczać wodę, mogą przyczyniać się do namnażania w niej bakterii. Dlatego najlepiej dzbanek, w którym filtrujemy wodę trzymać w lodówce lub całkiem z nich zrezygnować. Testy skuteczności filtrów do wody przeprowadził niemiecki magazyn konsumencki "Markt".

