Chrabąszcze, muchy, mrówki, mszyce, motyle, ćmy, czy pasikoniki - wszystko jedno - owadożerne ptaki nie są wybredne i rocznie zjadają na Ziemi nawet pół miliarda ton owadów. To nie tylko pomaga im samym przetrwać i się rozmnażać, ale przede wszystkim pozwala utrzymać populację roślinożernych owadów pod kontrolą. To ma istotne znaczenie także dla nas, ludzi, bo nadmiar owadów mógłby bowiem zniszczyć plony. Takie szacunki na łamach czasopisma "The Science of Nature" publikują szwajcarscy badacze z Uniwersytetu w Bazylei. Przyznają przy okazji, że podana przez nich liczba to tylko dolna granica, w rzeczywistości ptaki zapewne zjadają tych owadów jeszcze więcej.

