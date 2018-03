Teleskop Kosmiczny Keplera zbliża się do końca swej misji. NASA informuje, że w ciągu kilku miesięcy sondzie, która poszukuje planet pozasłonecznych, skończy się paliwo i nie będzie w stanie dłużej przekazywać na Ziemię wyników swoich obserwacji. Teleskop, krążący po orbicie wokółsłonecznej od marca 2009 roku i tak wielokrotnie przekroczył planowany czas pracy, z jego pomocą odkryto do tej pory ponad 2500 planet. W tych dniach opublikowano zdjęcie, które Kepler wykonał... Ziemi. To jak bardzo jest prześwietlone pokazuje czułość jego aparatury.

